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Автор Редакция рубрики "Мир"

Саакашвили: раздел Грузии это был «российско-немецкий ход»

Мир » Бывший СССР » Грузия print

Михаил Саакашвили дал интервью Institute for War and Peace Reporting (IWPR), полный текст перевода с английского опубликовало агентство Грузия Онлайн.

Михаил Саакашвили считает, что его не поняли на Западе с идеей создать собственную идейную концепцию государства, а не западную франшизу, что он считает "пережитком колониализма". Его поражает, что западные лидеры "лицемерны, живут по двойным стандартам", и " искренне считают, что меньшие новички не должны добиваться успехов".

По его словам, "Генри Киссинджер в приватной беседе сказал Саре Пэйлин": "Саакашвили похож на новичка, который садится играть в покер с крупными игроками, не имея карт в кармане".

Когда экс-президент Грузии говорил на Западе об освобождении от росийской "оккупации" Южной Осетии, все западные главы его убеждали, что русские не осмелятся на военный ответ. "Не волнуйся, они не собираются это делать", — цитирует Саакашвили тогдашнего госсекретаря США Кондолизу Райз, которая затем призналась: "Миша, мы никогда реально не понимали, как высоки ставки для русских в этом регионе, и они гораздо выше, чем наши".

Затем в сентябре 2008, тогдашний президент США Джородж Буш младший прямо осановил Саакашвили: "Слушай, Миша, у нас мировой экономический кризис прямо сейчас, у нас нет времени на тебя".

Что касается европейцев, то они, по мнению экс-президжента Грузии, несут свою часть вины за провал его "освободительной" операции. Немцы и франзуцы "заблокировали принятие Грузии в НАТО", и, "таким образом предоставили России временный отрезок, чтобы что-то сделать". "Это был определенный российско-немецкий ход. Конечно, я не думаю, что немцы хотели войны, но они в определенной степени предоставили русским возможность сделать то, что они сделали", — отметил Саакашвили.

Тем не менее, с Николя Саркози — тогдашним президентом Франции и инициатором "навязывания невыгодных для Грузии условий мира", Саакашвили был вынужден лицемерить сам после принуждения к миру. "Он был все еще президентом Франции, и он мог решать многое, и он пытался быть доброжелательным к нам на персональном уровне. Они дали нам деньги на горнолыжные курорты по хорошему курсу. Они дали нам деньги на вертолеты. Они помогали нам на международной арене в вопросах, где мы не могли сотрудничать с Россией", — сказал он.

Повод для войны Саакашвили видит в намерениях Эдуарда Кокойты (бывший президент Южной Осетии) "очистить наши (осетинские) ущелья от бандитов". "Их сценарий подразумевал полномасштабное вторжение, замаскированное под противостояние осетинских сил с определенными группами местных жителей, и если мы в определенный момент окажем сопротивление — и было бы сложно не оказать сопротивление, так как распространялись кадры убитых и зарезанных людей — все это вызвало бы определенную реакцию и они (русские) сопроводили бы Кокойты-победителя до Тбилиси, чтобы обеспечить независимость Южной Осетии".

Заметим, что по словам самого Кокойты, к агрессии готовилась именно грузинская сторона. "Они вывозили оттуда (из ущелий) людей, они вывезли свое так называемое альтернативное правительство (прогрузинская временная администрация Южной Осетии во главе с Дмитрием Санакоевым), занимали господствующие высоты.

"Грузинская сторона постоянно нагнетала обстановку в течение нескольких месяцев перед войной. Более агрессивно начали вести себя грузинские миротворцы, уже не выполняя своих непосредственных обязанностей. Грузинская сторона всячески пыталась выйти из Дагомысских соглашений и старалась спровоцировать ситуацию. Но мы делали все, чтобы эту напряженность нейтрализовать. Мы делали все в соответствии с той обстановкой, которая была на тот период. Наша самая главная задача была скрытно готовиться к своей защите, чтобы не спровоцировать Грузию", сказал Кокойты.

Причины поражения Саакашвили описывает так: "Одной из ошибок было то, что мы не были к этому готовы — наш страх перерос в хронический". "Мы думали, что Путин никогда не пойдет на Тбилиси, и мы также убеждались нашими западными друзьями в этом. Мы основывались на том, что если России придется выбрать воевать за Абхазию или Южную Осетию, они выберут Абхазию". По словам экс-президента "неоконсерваторы и все остальные", они "исключали, что Россия может попробовать изменить мир".

Вину на массовую гибель гражданского населения в Цхинвале и российских миротворцев он возлагает на грузинских военных: "Был такой подход, они знали, что должны придерживаться определенных норм, но, с другой стороны, они решали, какую огневую мощь использовать против целей, это невозможно контролировать политически".

На вопрос, как он оценивает работу комиссии Тальявини, Саакашвили ответил, что "это была политизированная комиссия". "Очень плохо, потому, что вся идея работы комиссии заключалась в снятии ответственности с России, в разделении вины. У нас не было выбора, если мы не хотели открыто идти против ЕС. Американцы были категорически против нее. Европейцы сделали бы это с нашего или без нашего согласия", — сказал он.

Напомним, что международная комиссия под председательством Хайди Тальявини по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе в августе 2008 года сделала вывод о том, что войну в южной Осетии начала Грузия. Комиссия решила, что первоначальный военный ответ России на нападение Грузии на российских миротворцев в Южной Осетии был оправдан с точки зрения защиты, однако последующие действия российских войск были чрезмерными.

В августе 2008-го года после расстрела из "Градов" спящего Цхинвала и миротворцев,  в результате пяти дней активных боевых действий, российские войска полностью вытеснили грузинскую армию с территории Осетии и Абхазии, а затем Москва признала независимость этих республик.

 Читайте по теме: Уроки Цхинвала-2008: вспоминаем пятидневную войну с Грузией

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Темы война грузия саакашвили южная осетия
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