Россиянам объяснили, почему долгий сон в выходные может быть вреден

Врач Беляева: в выходные можно продлить утренний сон на один-два часа

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач общей практики Мария Беляева предупредила, что переизбыток относительно часов сна может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Многие люди имеют привычку компенсировать недостаток отдыха в выходные, однако для взрослого человека рекомендуется спать не менее семи часов в сутки. Недостаток сна может вызвать нарушения памяти, концентрации, обменных процессов и дисбаланс в гормональной системе.

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"Если наблюдается дефицит сна в течение рабочей недели, можно попробовать компенсировать его более длительным сном в выходные, что в долгосрочном периоде может помочь снизить риск осложнений от заболеваний сердца и сосудов", — подчеркнула Мария Беляева.

Она также подчеркнула, что не нужно спать полдня, но добавила, что достаточно увеличить время сна на один-два часа по сравнению с рабочей неделей. Продолжительный сон не сможет компенсировать недосып в течение недели, а лишь нарушит биологические ритмы организма. Особенно это важно в зимний период, когда длительность дня уменьшается.

"Гормональная регуляция — дело очень тонкое и тесно связано с работой нервной системы. Если её нарушить, могут быть проблемы с работой внутренних органов", — подытожила Мария Беляева.