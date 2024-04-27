Клафути с черникой: классический французский десерт, но без глютена. Делается из миндальной и амарантовой муки
Вкусный десерт: безглютеновый черничный клафути
1:10
Этот рецепт — безглютеновый вариант классического французского клафути. Это идеальный десерт, если у вас непереносимость глютена (целиакия).
Фото: commons.wikimedia.org by Greta Ceresini is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 3 чашки (300 г) миндальной муки
- 150 г амарантовой муки
- 1 ч. л. молотой корицы
- 1 ч. л. мускатного ореха
- 2 ч. л. ванильной пасты
- 200 г мёда
- 400 мл оливкового масла
- 4 яйца
- 300 мл молока
- 250 г черники плюс ещё для подачи
Приготовление
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом форму для выпечки.
- Смешайте в миске миндальную муку, амарантовую муку, корицу, мускатный орех, ваниль и мёд. Постепенно добавьте масло и перемешайте.
- В отдельной миске взбейте яйца и молоко, затем добавьте их в мучную смесь.
- Вылейте тесто в подготовленную форму и разложите ягоды черники. Оставьте на 5 минут, чтобы ягоды слегка опустились в тесто.
- Выпекайте 50 минут.
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Вишневый клафути - классический французский десерт!