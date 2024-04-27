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Клафути с черникой: классический французский десерт, но без глютена. Делается из миндальной и амарантовой муки

Вкусный десерт: безглютеновый черничный клафути

1:10
Еда

Этот рецепт — безглютеновый вариант классического французского клафути. Это идеальный десерт, если у вас непереносимость глютена (целиакия).

Вкусный десерт: безглютеновый черничный клафути
Фото: commons.wikimedia.org by Greta Ceresini is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 3 чашки (300 г) миндальной муки
  • 150 г амарантовой муки
  • 1 ч. л. молотой корицы
  • 1 ч. л. мускатного ореха
  • 2 ч. л. ванильной пасты
  • 200 г мёда
  • 400 мл оливкового масла
  • 4 яйца
  • 300 мл молока
  • 250 г черники плюс ещё для подачи

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом форму для выпечки.
  2. Смешайте в миске миндальную муку, амарантовую муку, корицу, мускатный орех, ваниль и мёд. Постепенно добавьте масло и перемешайте.
  3. В отдельной миске взбейте яйца и молоко, затем добавьте их в мучную смесь.
  4. Вылейте тесто в подготовленную форму и разложите ягоды черники. Оставьте на 5 минут, чтобы ягоды слегка опустились в тесто.
  5. Выпекайте 50 минут.
Вишневый клафути - классический французский десерт!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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