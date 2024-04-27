Клафути с черникой: классический французский десерт, но без глютена. Делается из миндальной и амарантовой муки

Вкусный десерт: безглютеновый черничный клафути

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт — безглютеновый вариант классического французского клафути. Это идеальный десерт, если у вас непереносимость глютена (целиакия).

Фото: commons.wikimedia.org by Greta Ceresini is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

3 чашки (300 г) миндальной муки

150 г амарантовой муки

1 ч. л. молотой корицы

1 ч. л. мускатного ореха

2 ч. л. ванильной пасты

200 г мёда

400 мл оливкового масла

4 яйца

300 мл молока

250 г черники плюс ещё для подачи

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом форму для выпечки. Смешайте в миске миндальную муку, амарантовую муку, корицу, мускатный орех, ваниль и мёд. Постепенно добавьте масло и перемешайте. В отдельной миске взбейте яйца и молоко, затем добавьте их в мучную смесь. Вылейте тесто в подготовленную форму и разложите ягоды черники. Оставьте на 5 минут, чтобы ягоды слегка опустились в тесто. Выпекайте 50 минут.