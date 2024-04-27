Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи рассказали, как собаки выбирают себе друзей
Между Пермью и Калининградом доступны новые прямые рейсы
Эксперт рассказал, как правильно ухаживать за авто, чтобы продлить ему жизнь
PNAS: впервые протестирована работающая как мозг компьютерная система
Как приготовить кимчи самостоятельно
Понять смысл фильма "Дэдпул и Росомаха" можно будет без просмотра прошлых частей
Почему стоит посадить дуранту
МИД РФ: тщательные проверки иностранцев на границе проходят в рамках закона
Врач Беляева: в выходные можно продлить утренний сон на один-два часа
Экономия vs жадность: что приведет вас к финансовому успеху?

Экономия и жадность: в чем различия?

1:17
Экономика

Экономия, в отличие от жадности, представляет собой разумный и осознанный подход к управлению своими ресурсами. Основной принцип заключается в осознанном выборе.

Экономия и жадность: в чем различия?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Экономия способствует уменьшению потребления и не зависит от избыточного обладания материальными благами. Вместо того чтобы тратиться на ненужные мелочи, люди, практикующие экономию, направляют свои ресурсы на более значимые цели, такие как обеспечение семьи, образование, путешествия, приобретение недвижимости или автомобиля.

В отличие от экономии, жадность несет в себе отрицательный оттенок. Это стремление к накоплению и удержанию как можно большего количества материальных и нематериальных благ за счет любой ценой. Жадность приводит к неосмотрительному расходованию ресурсов, недостаточной оценке и безумному накоплению.

Отличительные черты жадности.

— Отсутствие меры и разумности в стремлении к накоплению.
— Безрассудное и агрессивное поведение в погоне за приобретением.
— Нездоровое удержание и "защита" накопленных ресурсов.
— Негативное воздействие на процесс потребления и отказ от необходимых покупок из желания сохранить ресурсы.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров

Поклонникам не понравился внешний вид звезды.

Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта
Не только сорняк: вот какими полезными свойствами обладает полынь
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
Риелторы объяснили, почему люди расхотели вдруг покупать загородные дома в Москве и Подмосковье
Риелторы объяснили, почему люди расхотели вдруг покупать загородные дома в Москве и Подмосковье
Последние материалы
Экономия и жадность: в чем различия?
Певец Андрей Губин назвал себя "повреждённым человеком"
Cell: учёные создали химерную мышь с клетками мозга от крысы
Кинологи рассказали, как отучить собаку подбирать еду с улицы
Туристы придумали, как дешево путешествовать в Китай
Вкусный десерт: безглютеновый черничный клафути
Как удалить пень с участка
Два средства, которые помогут уменьшить появление темных кругов под глазами
Адвокаты Анджелины Джоли раскритиковали требование Брэда Питта
Вступление европейских стран в БРИКС начинается с Сербии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников