От Владивостока до Шанхая: как жители Ханты-Мансийского путешествуют в Китай

Туристы придумали, как дешево путешествовать в Китай

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жители Ханты-Мансийского автономного округа начали воспользоваться своими льготными отпусками не только для поездок по России, но и для посещения Китая. По словам Елены Соловьевой, владелицы турагентства Soloway, многие жители региона приобретают авиабилеты до Владивостока и затем, воспользовавшись доступными ценами, отправляются в Шанхай.

Фото: commons.wikimedia.org by Джошуа Доубек is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"В Сургуте, например, у многих есть льготные отпуска (для жителей Крайнего Севера предоставляется возможность путешествовать к месту отдыха по России за счет работодателя раз в два года — ред. URA. RU). Они могут воспользоваться этим, достигнув Владивостока. Несколько дней там, погрузившись в красоты этого города, который оставляет впечатление на всех, и затем перелет в Шанхай. Всего три часа в пути", — поясняет Соловьева.

Интерес к Китаю у югорчан растет, в особенности за счет желания провести время на пляжах. Однако именно в Шанхай туристы отправляются в поисках городской атмосферы.

"Этот город является одним из самых захватывающих в Китае. Он такой же огромный, как Дубай или Нью-Йорк, что делает его привлекательным для любителей мегаполисов. В то же время здесь есть чистота и зелень, характерные для лучших парков", — добавляет эксперт.

Среди других популярных направлений в Китай для югорчан востребованы также Гонконг и Хайнань. Новосибирск и Москва выступают в качестве российских транзитных пунктов для перелета в эти регионы.