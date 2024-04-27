От Владивостока до Шанхая: как жители Ханты-Мансийского путешествуют в Китай

Жители Ханты-Мансийского автономного округа начали воспользоваться своими льготными отпусками не только для поездок по России, но и для посещения Китая. По словам Елены Соловьевой, владелицы турагентства Soloway, многие жители региона приобретают авиабилеты до Владивостока и затем, воспользовавшись доступными ценами, отправляются в Шанхай.
"В Сургуте, например, у многих есть льготные отпуска (для жителей Крайнего Севера предоставляется возможность путешествовать к месту отдыха по России за счет работодателя раз в два года — ред. URA. RU). Они могут воспользоваться этим, достигнув Владивостока. Несколько дней там, погрузившись в красоты этого города, который оставляет впечатление на всех, и затем перелет в Шанхай. Всего три часа в пути", — поясняет Соловьева.
Интерес к Китаю у югорчан растет, в особенности за счет желания провести время на пляжах. Однако именно в Шанхай туристы отправляются в поисках городской атмосферы.
"Этот город является одним из самых захватывающих в Китае. Он такой же огромный, как Дубай или Нью-Йорк, что делает его привлекательным для любителей мегаполисов. В то же время здесь есть чистота и зелень, характерные для лучших парков", — добавляет эксперт.
Среди других популярных направлений в Китай для югорчан востребованы также Гонконг и Хайнань. Новосибирск и Москва выступают в качестве российских транзитных пунктов для перелета в эти регионы.
Поклонникам не понравился внешний вид звезды.