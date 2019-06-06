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Автор Любовь Степушова

США и Россия в геополитической борьбе убивают Венесуэлу

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Нагнетание истерии вокруг Венесуэлы пошло на спад. США сейчас интересует, насколько Москва готова поддерживать лояльный к ней режим, а Россию — как помочь продержаться у власти Николасу Мадуро. В это время перед венесуэльцами стоит совсем другой вопрос — как сделать страну жизнеспособной.


Венесуэла: поражение Мадуро — поражение России?

Геополитика — это наше всё

В понедельник Wall Street Journal сообщила о предполагаемом выводе российских военных специалистов из страны. В публикации говорилось, что постепенный вывод российских советников "обусловлен отсутствием новых контрактов и признанием того, что у режима Николаса Мадуро больше нет денег для дальнейшей оплаты услуг "Ростеха". Информацию подтвердил Дональд Трамп, он написал в Twitter, что "Кремль сообщил Вашингтону о выводе большей части своего персонала из Венесуэлы".

Однако Россия из всевозможных источников — устами посла в Каракасе, представителя компании "Ростех", пресс-атташе президента России Дмитрия Пескова и даже главы МИД Сергея Лаврова опровергли информацию. "Я не знаю, на что они (американцы) реагируют, официально ничего им не сообщалось", — сказал Песков. Что стоит за этой риторикой? Действительно ли Кремль сокращает помощь Мадуро за неуплату по контрактам или это подготовка обеих сторон к дальнейшим действиям в Венесуэле?

Как сказал газете Panorama. com. ve политолог Хесус Кастильо Молледа, "Россия понимает, что ее присутствие в этой части континента представляет геополитический интерес, ее уход из Венесуэлы, будет означать, что она уходит из Америки. Я не вижу в этом вероятного сценария ", — сказал Молледа. По его словам, если Россия хочет чего-то, то это ослабить Трампа, поэтому один из способов — это не дать ему "выиграть бой в Венесуэле".

По мнению аналитика Оскара Арнала, Москва вполне может осуществлять сценарий вывода своих людей, если разуверилась в способности правительства Мадуро платить по долгам. Венесуэла — это страна, которая "разваливается" и не имеет возможности платить, "поэтому в российских интересах, чтобы правительство сменилось и вернуло деньги ", сказал политолог .

Напомним, что отношения России и США по вопросу Венесуэлы обострились, когда Москва направила в эту страну около сотни десантников и военный персонал из Сирии, которые, судя по всему, расположились на одной из военных баз на северо-западе страны в районе нефтяных промыслов вдоль реки Ориноко. Именно там имеет свои скважины "Роснефть".

Путин и Си Цзиньпин решают судьбу Мадуро

Независимо от того, вывела ли Москва свой персонал из Каракаса или нет, два ключевых игрока в Венесуэле — Владимир Путин и Си Цзиньпин должны в ближайшее время решить, как защитить там свои инвестиции. Россия и Китай предостерегли от иностранного вмешательства Венесуэлу и выступают за диалог, который начался в Осло.

По мнению декана факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александра Чичина, Россия вложила в Венесуэлу, как минимум, 17 миллиардов долларов. Главная задача — найти контрмеры против американских санкций, которые не дают получать валюту за продажу нефти и других экспортных товаров и путем замораживания ликвидных активов. "Если сейчас Россия и Китай не найдут согласованных мер по поддержанию Мадуро, то наступит неизбежный коллапс, так как в стране ВВП упал на 52% за три года, и нет валюты, чтобы покупать хотя бы минимальный набор продовольственных товаров и медицинского оборудования", — отметил эксперт для "Правды Ру".

Среди таких мер эксперт указал поставки венесуэльской нефти в Китай и открытие там новых кредитных линий. Китай, по мнению Александра Чичина, будет держаться за Венесуэлу, поскольку теряет позиции в Бразилии с приходом Жаира Болсонару и в Мексике — с приходом Лопеса Обрадора. Аналогичные намерения у Москвы, которая не выводила военных специалистов из Венесуэлы, считает Алесандр Чичин, так как связана поставками вооружений. "Кто будет поддерживать это вооружение и кто будет учить венесуэльцев им управлять? Их оплата — это вопрос политический, а для него денег никогда не жалко", — резюмировал эксперт.

Приход Гуайдо не решит проблему Венесуэлы

В среду Госсекретарь Майк Помпео нашел нового виноватого в том, что Вашингтону не удается свергнуть Мадуро. Оказывается, оппозиция не сплоченная. "Более сорока человек полагали, что они законные наследники Мадуро ", — сказал госсекретарь во время встречи за закрытыми дверями в Нью-Йорке на прошлой неделе. Уход Мадуро важен и необходим, но совершенно недостаточен", — сказал он.

Это действительно так, но верно и обратное утверждение: приход Гуайдо ничего не решает. Геополитически Венесуэла изменится, но венесуэльская политика гораздо более сложна, чем просто противостояние Мадуро и Гуайдо, как верно заметил Помпео. И среди чавистов есть разные течения, в том числе, противники Мадуро. А на примере Ирака, Афганистана, мы видим, что отмена санкций в связи с приходом власти лояльных к Вашингтону политиков не приводит к процветанию этих народов.

Американская внешнеполитическая традиция считает, что смещение сатрапа, двух-трех генералов и коррумпированного судьи решает проблему "демократизации" страны. Но американцы плохо знают венесуэльское общество, так же как плохо понимали, что такое Ирак и Афганистан, для них будет новостью, когда значительная часть венесуэльцев будет открыто сопротивляться Гуайдо, а часть военных уйдет в партизаны.

Проблема ведь не в санкциях, а в том, как восстановить жизнеспособность экономики. Опыт шоковой терапии в России, а сегодня в Аргентине, Бразилии, где к власти пришли проамериканские силы показывают, что население живет не лучше, а хуже, чем при левых, лояльных к России. Поэтому венесуэльцам надо искать внутренний консенсус, исключать двоевластие и восстанавливать способность государства проводить государственную политику.

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Темы венесуэла хуан гуайдо николас мадуро
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