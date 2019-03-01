Венесуэла: чем вызвано двойное вето России и Китая в СБ ООН?

Россия и Китай наложили в четверг (28) вето на подготовленную США резолюцию в СБ ООН по Венесуэле. Двойное вето от этих стран — это нечастая история в противостоянии Западу. Оно вызвано принципиальностью решаемой проблемы.
В американской резолюции говорилось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае 2018 года был переизбран в результате "не свободных и не справедливых" выборов, в ней содержался призыв к новым президентским выборам и организации доступа для доставки в страну иностранной гуманитарной помощи. За резолюцию проголосовали 9 членов СБ ООН, к протестантам — России и Китаю присоединилась ЮАР, а три делегации воздержались.
Отметим, что Россия и Китай не часто накладывают двойное вето, больше придерживаясь "распределение обязанностей " по ветированию резолюций Запада. Например, резолюции по Сирии ветирует Россия, а по КНДР — Китай. Последний раз двойное вето было наложено в 2008 году по резолюции по Зимбабве, а до этого в 2007 году — по Мьянме. В обеих случаях Запад не устраивало правительство этих стран, а резолюции основывались на VII главе устава ООН, позволяющей применение силы для выполнения резолюции.
И на этот раз, проект, представленный делегацией США, "был написан для смены режима, замаскированной под заботу о людях. Мы уже видели все это в отношении Ливии, Ирака, Сирии, Афганистана", — сказал за столом обсуждения посол России при ООН Василий Небензя. Если эта резолюция будет принята, Совет Безопасности впервые в истории примет решение о назначении президента и отстранении от должности другого", — заявил Небензя.
Он добавил, что США используют усилия по доставке гуманитарной помощи в качестве прикрытия военных действий по свержению Мадуро. Гуманитарные организации избегали этого канала, как политической уловки, заметил российский постпред и спросил, почему США не хотят отправлять поставки по обычным каналам ООН.
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс ответил, что такая помощь будет "перенаправлена" режимом Мадуро.
Постоянный представитель Китая при ООН Ма Чжаосюй отметил, что Пекин против военного вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и "против гуманитарной помощи в политических целях, что создает нестабильность не только в Венесуэле, но и в соседних странах. "Решением венесуэльских проблем должен заниматься сам венесуэльский народ через диалог и консультации. Китай знает, что венесуэльское правительство проявляло сдержанность, пытаясь сохранить мир и безопасность в стране", — отметил Чжаосюй.
Затем в СБ ООН голосовался российский проект, который предлагал задействовать переговорный процесс в Уругвае. За него кроме России, Китая и ЮАР проголосовала Экваториальная Гвинея. Таким образом, он не смог набрать 9 голосов для одобрения, но все равно был заветирован США, Великобританией и Францией.
Небензя заметил, что на консультациях на уровне экспертов по данному тексту, "мы не услышали ни одного конкретного комментария. Западные эксперты заявили, что они не будут работать над нашим текстом и американские коллеги сразу же представили свой проект на голосование. Где здесь дипломатия? Где поиски компромисса? ", — сказал Небензя.
Как сообщала "Правда.Ру", самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо в четверг прибыл в Бразилию, чтобы попытаться убедить власти страны помочь США в их интервенции в Венесуэлу. В понедельник "группа Лима" приняла резолюцию о недопустимости применения силы в решении венесуэльского кризиса. Несмотря на блокаду и дипломатическое давдление Николас Мадуро демонстрирует стальные нервы и удерживает рычаги власти, что выгодно отличает его от предыдущих свергнутых Вашингтоном "диктаторов".
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