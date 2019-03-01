Венесуэла: чем вызвано двойное вето России и Китая в СБ ООН?

Россия и Китай наложили в четверг (28) вето на подготовленную США резолюцию в СБ ООН по Венесуэле. Двойное вето от этих стран — это нечастая история в противостоянии Западу. Оно вызвано принципиальностью решаемой проблемы.

В американской резолюции говорилось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае 2018 года был переизбран в результате "не свободных и не справедливых" выборов, в ней содержался призыв к новым президентским выборам и организации доступа для доставки в страну иностранной гуманитарной помощи. За резолюцию проголосовали 9 членов СБ ООН, к протестантам — России и Китаю присоединилась ЮАР, а три делегации воздержались.

Отметим, что Россия и Китай не часто накладывают двойное вето, больше придерживаясь "распределение обязанностей " по ветированию резолюций Запада. Например, резолюции по Сирии ветирует Россия, а по КНДР — Китай. Последний раз двойное вето было наложено в 2008 году по резолюции по Зимбабве, а до этого в 2007 году — по Мьянме. В обеих случаях Запад не устраивало правительство этих стран, а резолюции основывались на VII главе устава ООН, позволяющей применение силы для выполнения резолюции.

И на этот раз, проект, представленный делегацией США, "был написан для смены режима, замаскированной под заботу о людях. Мы уже видели все это в отношении Ливии, Ирака, Сирии, Афганистана", — сказал за столом обсуждения посол России при ООН Василий Небензя. Если эта резолюция будет принята, Совет Безопасности впервые в истории примет решение о назначении президента и отстранении от должности другого", — заявил Небензя.

Он добавил, что США используют усилия по доставке гуманитарной помощи в качестве прикрытия военных действий по свержению Мадуро. Гуманитарные организации избегали этого канала, как политической уловки, заметил российский постпред и спросил, почему США не хотят отправлять поставки по обычным каналам ООН.

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс ответил, что такая помощь будет "перенаправлена" ​​режимом Мадуро.

Постоянный представитель Китая при ООН Ма Чжаосюй отметил, что Пекин против военного вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и "против гуманитарной помощи в политических целях, что создает нестабильность не только в Венесуэле, но и в соседних странах. "Решением венесуэльских проблем должен заниматься сам венесуэльский народ через диалог и консультации. Китай знает, что венесуэльское правительство проявляло сдержанность, пытаясь сохранить мир и безопасность в стране", — отметил Чжаосюй.

Затем в СБ ООН голосовался российский проект, который предлагал задействовать переговорный процесс в Уругвае. За него кроме России, Китая и ЮАР проголосовала Экваториальная Гвинея. Таким образом, он не смог набрать 9 голосов для одобрения, но все равно был заветирован США, Великобританией и Францией.

Небензя заметил, что на консультациях на уровне экспертов по данному тексту, "мы не услышали ни одного конкретного комментария. Западные эксперты заявили, что они не будут работать над нашим текстом и американские коллеги сразу же представили свой проект на голосование. Где здесь дипломатия? Где поиски компромисса? ", — сказал Небензя.

Как сообщала "Правда.Ру", самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо в четверг прибыл в Бразилию, чтобы попытаться убедить власти страны помочь США в их интервенции в Венесуэлу. В понедельник "группа Лима" приняла резолюцию о недопустимости применения силы в решении венесуэльского кризиса. Несмотря на блокаду и дипломатическое давдление Николас Мадуро демонстрирует стальные нервы и удерживает рычаги власти, что выгодно отличает его от предыдущих свергнутых Вашингтоном "диктаторов".

Читайте по теме: Frankfurter Allgemeine: заявления Гуайдо свидетельствуют о его беспомощности

Суд Венесуэлы пообещал Гуайдо 30 лет тюрьмы

В МИД РФ рассказали об участии "Антонова" в поставках оружия венесуэльской оппозиции