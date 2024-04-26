Только молодеет: 56-летний Фёдор Бондарчук восхитил своей внешнсотью

Федор Бондарчук удивил моложавым видом на свежей фотосессии

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Кинематографист Федор Бондарчук появился на свежих кадрах, которые опубликовали в Сети. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит 56-летний режиссер.

Фото: youtube.com by канал Скажи Гордеевой is licensed under public domain

Особое внимание снимки привлекли еще и потому, что Бондарчук редко делится чем-то на своих страницах в соцсетях, а его фотографии почти не появляются в открытом доступе.

На опубликованных кадрах Федор Бондарчук запечатлен в своем кабинете, где рождаются его идеи для современного кинематографа.

Поклонники знаменитости отметили, что режиссер выглядит замечательно и даже посчитали, что он "забыл начать стареть".

Ранее стало известно, какой бизнес планирует открыть в России Анита Цой.