Только молодеет: 56-летний Фёдор Бондарчук восхитил своей внешнсотью

Кинематографист Федор Бондарчук появился на свежих кадрах, которые опубликовали в Сети. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит 56-летний режиссер.
Особое внимание снимки привлекли еще и потому, что Бондарчук редко делится чем-то на своих страницах в соцсетях, а его фотографии почти не появляются в открытом доступе.
На опубликованных кадрах Федор Бондарчук запечатлен в своем кабинете, где рождаются его идеи для современного кинематографа.
Поклонники знаменитости отметили, что режиссер выглядит замечательно и даже посчитали, что он "забыл начать стареть".
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