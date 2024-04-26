Способ размножения смородины без лишних манипупуляций: очень простой, справится каждый

Как размножить смородину

0:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Этот способ размножения не требует нарезания черенков и других сложных манипуляций, что делает процесс очень простым и доступным даже для новичков.

Фото: commons.wikimedia.org by GaardenierMortsel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вот как можно размножить смородину горизонтальными отводками:

Выберите подходящий куст смородины и найдите на нём молодые побеги. Их легко определить, так как они имеют светлую кору.

Согните побег к земле и закрепите его крючком или другим подходящим способом. Затем покройте его землёй и полейте. Важно, чтобы побег был плотно прижат к земле.

Когда побег касается земли, начинают расти корни. Теперь побег получает питание не только от материнского куста, но и от новых корней.

За лето ухаживайте за отводком, подсыпая землю, удаляя сорняки и поливая по мере необходимости.