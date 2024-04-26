Способ размножения смородины без лишних манипупуляций: очень простой, справится каждый

Этот способ размножения не требует нарезания черенков и других сложных манипуляций, что делает процесс очень простым и доступным даже для новичков.
Вот как можно размножить смородину горизонтальными отводками:
Выберите подходящий куст смородины и найдите на нём молодые побеги. Их легко определить, так как они имеют светлую кору.
Согните побег к земле и закрепите его крючком или другим подходящим способом. Затем покройте его землёй и полейте. Важно, чтобы побег был плотно прижат к земле.
Когда побег касается земли, начинают расти корни. Теперь побег получает питание не только от материнского куста, но и от новых корней.
За лето ухаживайте за отводком, подсыпая землю, удаляя сорняки и поливая по мере необходимости.
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