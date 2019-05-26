Переговоры представителей правительства Венесуэлы с оппозицией пройдут в Норвегии на следующей неделе. Двусторонняя встреча призвана положить конец продолжительному политическому кризису в республике.
Как уточняет агентство Associated Press, правительственную делегацию возглавил советник президента Мадуро Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда Эктор Родригес. К делегации также присоединился глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса. Оппозицию представляет депутат парламента Сталин Гонсалес, бывший мэр Каракаса Херардо Блайд и экс-министр транспорта Фернандо Моттола.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер оппозиции Хуан Гуайдо в Норвегию не прилетели, уточняется в материале.
Напомним, первый раунд переговоров прошел в Осло в начале мая, однако никаких договоренностей достичь не удалось. Как заявила представитель Государственного департамента США Морган Ортагус, единственной темой новых переговоров станет отставка президента Венесуэлы.
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