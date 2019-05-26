Переговоры правительства Венесуэлы с оппозицией пройдут в Норвегии

Переговоры представителей правительства Венесуэлы с оппозицией пройдут в Норвегии на следующей неделе. Двусторонняя встреча призвана положить конец продолжительному политическому кризису в республике.



Власти и оппозиция Венесуэлы проведут переговоры в Норвегии / Новости от 16.05.2019 09:20

Как уточняет агентство Associated Press, правительственную делегацию возглавил советник президента Мадуро Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда Эктор Родригес. К делегации также присоединился глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса. Оппозицию представляет депутат парламента Сталин Гонсалес, бывший мэр Каракаса Херардо Блайд и экс-министр транспорта Фернандо Моттола.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер оппозиции Хуан Гуайдо в Норвегию не прилетели, уточняется в материале.

Напомним, первый раунд переговоров прошел в Осло в начале мая, однако никаких договоренностей достичь не удалось. Как заявила представитель Государственного департамента США Морган Ортагус, единственной темой новых переговоров станет отставка президента Венесуэлы.