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Учёные Кливлендской клиники использовали искусственный интеллект в борьбе с супербактериями

Искусственный интеллект может помочь в борьбе с супербактериями

0:56
Здоровье

При помощи искусственного интеллекта учёные Кливлендской клиники открыли инновационный способ борьбы с супербактериями. Этот способ заключается в том, что искусственный интеллект подбирает самую лучшую комбинацию лекарств и срок их применения.

Искусственный интеллект может помочь в борьбе с супербактериями
Фото: vaam.de by Андреас Клингль is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Одна из стратегий заключается в чередовании антибиотиков. Это не позволяет бактериям развивать резистентность к антибактериальному препарату.

В новом исследовании учёные решали вопрос о том, может ли искусственный интеллект предсказывать схемы циклического приёма препаратов, чтобы снизить устойчивость бактерий к антибиотикам и увеличить их уязвимость.

В результате искусственный интеллект смог составить эффективные планы такого применения антибиотиков для лечения ряда штаммов кишечной палочки. Об исследовании пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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