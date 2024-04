Учёные Кливлендской клиники использовали искусственный интеллект в борьбе с супербактериями

Искусственный интеллект может помочь в борьбе с супербактериями

Здоровье

При помощи искусственного интеллекта учёные Кливлендской клиники открыли инновационный способ борьбы с супербактериями. Этот способ заключается в том, что искусственный интеллект подбирает самую лучшую комбинацию лекарств и срок их применения.

Фото: vaam.de by Андреас Клингль is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Одна из стратегий заключается в чередовании антибиотиков. Это не позволяет бактериям развивать резистентность к антибактериальному препарату.

В новом исследовании учёные решали вопрос о том, может ли искусственный интеллект предсказывать схемы циклического приёма препаратов, чтобы снизить устойчивость бактерий к антибиотикам и увеличить их уязвимость.

В результате искусственный интеллект смог составить эффективные планы такого применения антибиотиков для лечения ряда штаммов кишечной палочки. Об исследовании пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).