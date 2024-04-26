Учёные Кливлендской клиники использовали искусственный интеллект в борьбе с супербактериями

При помощи искусственного интеллекта учёные Кливлендской клиники открыли инновационный способ борьбы с супербактериями. Этот способ заключается в том, что искусственный интеллект подбирает самую лучшую комбинацию лекарств и срок их применения.
Одна из стратегий заключается в чередовании антибиотиков. Это не позволяет бактериям развивать резистентность к антибактериальному препарату.
В новом исследовании учёные решали вопрос о том, может ли искусственный интеллект предсказывать схемы циклического приёма препаратов, чтобы снизить устойчивость бактерий к антибиотикам и увеличить их уязвимость.
В результате искусственный интеллект смог составить эффективные планы такого применения антибиотиков для лечения ряда штаммов кишечной палочки. Об исследовании пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
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