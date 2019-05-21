В международных банках заблокированы почти $6 млрд, принадлежащих Венесуэле

В международных банках заблокированы 5,47 миллиардов долларов, принадлежащих Венесуэле.



Опустевшие митинги: оппозиция в Венесуэле теряет поддержку народа / Новости от 31.01.2019 09:35

Об этом заявил посол страны в Российской Федерации Карлос Фариа Тортоса.

На эти деньги, указал посол, Каракас мог бы купить то, в чем остро нуждается сегодня население Венесуэлы — медикаменты, препараты и прочее.

Карлос Фариа Тортоса отметил также, что одновременно с экономической блокадой, инициированной западными странами, Соединенные Штаты Америки и их союзники указывают на то, что Венесуэле нужна гуманитарная помощь.