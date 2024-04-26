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Анита Цой планирует открыть завод. Что за бизнес у певицы?

Анита Цой планирует открыть мини-завод по производству овощных закруток

1:01
Шоу-бизнес

Певица Анита Цой заявила, что у нее в ближайших планах открыть мини-завод по производству овощных закруток. Такое решение она приняла на фоне повышенного спроса на ее консервы. Об этом пишет "Телепрограмма".

Анита Цой планирует открыть мини-завод по производству овощных закруток
Фото: youtube.com by канал Рум Турист is licensed under public domain

Артистка выразила радость от того, что ей больше не придется самой катать банки и клеить наклейки.

Цой поделилась, что открыть производство планирует уже в июне текущего года, но в тестовом формате, а уже в июле завод заработает на полную. При этом она поблагодарила своих коллег — Филиппа Киркорова, Лолиту, Дениса Клявера и других — так как они помогали ей в разработке оптимальных рецептов выпускаемой продукции.

У Аниты Цой есть своя "Галерея "Мастер" и студия искусств "Имена". Звезда признается, что нанимает сотрудников по гороскопу.

Ранее Татьяна Лазарева* (внесена в реестр иноагентов) призналась, что пережила депрессию после отъезда из России.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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