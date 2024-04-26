Анита Цой планирует открыть завод. Что за бизнес у певицы?

Певица Анита Цой заявила, что у нее в ближайших планах открыть мини-завод по производству овощных закруток. Такое решение она приняла на фоне повышенного спроса на ее консервы. Об этом пишет "Телепрограмма".
Артистка выразила радость от того, что ей больше не придется самой катать банки и клеить наклейки.
Цой поделилась, что открыть производство планирует уже в июне текущего года, но в тестовом формате, а уже в июле завод заработает на полную. При этом она поблагодарила своих коллег — Филиппа Киркорова, Лолиту, Дениса Клявера и других — так как они помогали ей в разработке оптимальных рецептов выпускаемой продукции.
У Аниты Цой есть своя "Галерея "Мастер" и студия искусств "Имена". Звезда признается, что нанимает сотрудников по гороскопу.
Ранее Татьяна Лазарева* (внесена в реестр иноагентов) призналась, что пережила депрессию после отъезда из России.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".