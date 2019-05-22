Королева в игре. Шахматная партия Киршнер против США

Кристина Фернандес де Киршнер возвращается в большую политику Аргентины. Дональд Трамп сделает все, чтобы этому воспрепятствовать.



Аргентина уйдет в тень США?

Тандем как неожиданный ход для Макри

18 мая Кристина объявила, что примет участие в президентских выборах в октябре этого года, но не в качестве претендента на пост президента, а его вице. Она поддержит в тандеме от перонистов* Альберто Фернандеса. Этот ход стал неожиданностью для ее оппонента Маурисио Макри, лидера либеральной партии "Камбиемос", который выиграл у Кристины на выборах в 2015 году с перевесом в несколько процентов.

Неожиданно, потому что у Альберто Фернандеса точно такая же повестка дня, как и у Макри, — либеральная, в то время как Киршнер является (или являлась) сторонницей регулируемого внутреннего рынка и приоритетного развития национальной промышленности, поддержки населения субсидиями. Фернандес уже посетил посольство США, встретился с банкирами и признался, что будет вести переговоры с МВФ. Он имеет репутацию человека, идущего на компромиссы, и не сторонника венесуэльского опыта. Но тень Кристины за его спиной не дает спокойно спать Макри и его хозяину Дональду Трампу.

Тем более, что, согласно опросу Capital и GBA, ее блок с Фернандесом на десять процентных пунктов опережает кандидатуру Маурисио Макри, который объявил, что будет баллотироваться на второй срок. Сегодня он выглядит неубедительно, поскольку использует те же аргументы, что и в 2015 году, — тяжелое наследство от киршнеризма (дефицит бюджета и инфляция) и ожидание прихода позитивных результатов от его реформ. Но аргентинцы за пять лет его работы хотели бы, чтобы Макри похвастался достижениями, а их нет.

Макризм проиграл киршнеризму

Киршнеры — Нестор и его преемница во власти и супруга Кристина — в своей политике 20 лет защищали внутренний рынок страны пошлинами на экспорт сельскохозяйственной продукции (главный экспортный товар страны), стремясь сохранить низкие цены на продовольствие в Аргентине. За счет этих поступлений в казну они обеспечивали социальные программы. Киршнеры выплатили долги государства и не брали в долг у МВФ, дружили с Венесуэлой и получали от Чавеса дешевую нефть. Да, была инфляция (при Кристине — 27 процентов), был черный валютный рынок, но бедным жилось не бедно, они не умирали с голода на улицах городов, как это происходит сейчас.

Макри пришел во власть с обещаниями снизить инфляцию и привлечь инвестиции на свободном рынке. Для этого он залез в долги к МВФ, отменил регулирование курса песо, провел непопулярную пенсионную реформу, сократил субсидии на электроэнергию, топливо и транспорт, что привело к резкому скачку цен. Средний класс стал бедным, а бедные ушли в нищету. Банкиры и страховщики обогатились, а отечественная промышленность и фермеры разорились. По данным Национального института статистики и переписей (Indec), экономика Аргентины продолжает сокращаться. В текущем году промышленность сократится на 9,5 процента, инфляция составит около 40 процентов (50 процентов в прошлом году), а безработица будет выше девяти процентов.

В 2018 году аргентинский песо потерял половину своей стоимости по отношению к доллару, что заставило Центральный банк поднять процентные ставки до уровня выше 60 (!) процентов (в России — 7,5 процента). Мало того, в сентябре прошлого года Макри восстановил некоторые экспортные пошлины, которые были при Кристине. Но если Кристина использовала эти деньги для выполнения социальных программ, то Макри — для оплаты процентов по кредитам, набранным в МВФ (выплаты составляют около 5,4 миллиарда долларов ежемесячно).

Дональд Трамп обещает не бросить "друга" Макри в беде

И вот эту политику поддерживает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который в недавнем телефонном разговоре с "другом" Макри выразил "твердую поддержку экономической программе, благоприятствующей президенту Макри и прогрессу, достигнутому им в модернизации аргентинской экономики". Это лицемерие понятно, потому что у Трампа преобладают геополитический интерес и интересы собственных компаний и банков в Аргентине.

Именно с победы Макри начался отход стран Латинской Америки от левой модели управления, завершившийся воинственным походом Трампа на Николаса Мадуро. Если Венесуэла падет, дальше придет черед Эво Моралеса и Даниэля Ортеги и суверенная политика стран "заднего двора" США канет в лету. А вот поражение Макри будет сигналом на восстановление левого тренда в регионе и поддержит Венесуэлу. Этого Трампу никак нельзя допустить с учетом победы левого кандидата на президентских выборах в Мексике, который отказался признавать самопровозглашенца Хуана Гуайдо.

Именно поэтому против Кристины в Аргентине начато судебное преследование по обвинению в коррупции. Это тот метод, который вывел из президентской гонки в Бразилии левого кандидата Луиса Инасиу Лулу да Силву и привел к власти проамериканского политика Жаира Болсонару. Чтобы защитить макризм, а вместе с ним свои позиции на топливном и оружейном рынке Аргентины, активы своих банков и инвестиционных фондов, которые купили аргентинские долги почти на 44 миллиарда долларов, США оказывают Макри беспрецедентную поддержку через вливания кредитов через частные банки и МВФ. Цель — обеспечивать контроль за обменным курсом и повышать ожидания финансового рынка, чтобы не случился дефолт по долгам.

Конечно, если Макри проиграет, Кристине трудно будет поддерживать статус-кво "подруги " Трампа. Поэтому она пошла на тандем с Фернандесом, который будет работать в переходный период. Какие мысли у Кристины дальше, как выводить страну из кризса, мы пока не знаем.

Справка

* Перонизм ведет свое название от Хуана Доминго Перона, харизматического генерала армии, который был президентом Аргентины с 1946-го по 1955 год и с 1973-го по 1974 год. Он использовал власть государства для защиты бедных. Он и его жена Эва Дуарте (широко известная как Эвита) доминировали в политической жизни страны, их по-настоящему любили в Аргентине.

Кристина Киршнер в 2017 году заняла кресло сенатора. Она является другом России, поддерживала неприемлемость использования "отдельными западными государствами и объединениями политики двойных стандартов". "Представлять Россию как угрозу кажется мне абсурдным", — говорила она. И добавляла: "Сегодня надо больше бояться тех, кто пытается пугать при помощи других".

При Киршнер Аргентина и Россия заключили стратегическое партнерство, "Газпром" подписал меморандум о сотрудничестве с Национальной государственной корпорацией нефтегазовых месторождений Аргентины.

Обвинение в суде против нее настаивает, что Киршнер, будучи президентом, помогала местному бизнесмену Ласаро Баесу получать государственные подряды на строительство объектов в провинции Санта-Крус. Следствие считает, что при этом стоимость работ была завышена на 15 процентов.

Сатус сенатора дает ей иммунитет от ареста, и его, по всей вероятности, не снимут, поскольку она пользуется большой поддержкой в сенате. А значит, она сохранит свободу даже в том случае, если суд признает ее виновной. Правда занимать государственные посты она не сможет. Сама Кристина Киршнер все обвинения отвергает. Она настаивает, что преследование было инициировано действующим президентом Макри.

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