США ушли от ответа на вопрос об изъятии танков Abrams с передовой

Представитель США проигнорировал вопрос о возможности Украины победить Россию

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Председатель объединенного комитета руководителей штабов армии Соединенных Штатов Чарльз Браун проигнорировал прямые ответы на вопросы о способности Украины одолеть в противоборстве с Россией, а также об отступлении танков Abrams из передовой из-за угрозы российских беспилотников.

Фото: marines.mil by Дэмиен Гутьеррес is licensed under public domain

По его словам, основная идея заключается в том, чтобы убедиться, что Украина сможет оборонять себя. Так он ушел от ответа на вопрос о способности Украины победить в конфликте с Россией.

Браун избежал комментирования информации СМИ о прекращении использования Украиной переданных США танков Abrams из-за активности российских беспилотников, сделавших их слишком уязвимыми на поле боя. Он перенаправил запрос к украинской стороне.