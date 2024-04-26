Председатель объединенного комитета руководителей штабов армии Соединенных Штатов Чарльз Браун проигнорировал прямые ответы на вопросы о способности Украины одолеть в противоборстве с Россией, а также об отступлении танков Abrams из передовой из-за угрозы российских беспилотников.
По его словам, основная идея заключается в том, чтобы убедиться, что Украина сможет оборонять себя. Так он ушел от ответа на вопрос о способности Украины победить в конфликте с Россией.
Браун избежал комментирования информации СМИ о прекращении использования Украиной переданных США танков Abrams из-за активности российских беспилотников, сделавших их слишком уязвимыми на поле боя. Он перенаправил запрос к украинской стороне.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".