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Финский журналист: приезжайте и посмотрите как Украина убивает мирное население

1:17
Мир

После атаки Вооруженных Сил Украины в Токмаке был разрушен дом, пострадали люди, на место произошедшего прибыл финский журналист Кости Хейсканен, который поделился своими впечатлениями от разрушений, призвав зарубежных журналистов к действиям.

Финский журналист: приезжайте и посмотрите как Украина убивает мирное население
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Он отметил, что если у этих людей есть хоть малейшая совесть, они должны приехать и увидеть, как происходят нападения на мирных жителей.
Хейсканен записал обращение на финском, немецком и русском языках к представителям страны и западным журналистам, пребывающим в Москве. Он призвал их прибыть на место и увидеть, как боевики ВСУ атакуют мирное население на освобожденных территориях.

Журналист выразил свою грусть и удивление от увиденного, называя ситуацию фашизмом и подчеркнув, что он неоднократно сталкивался с последствиями терактов и массовыми убийствами, но сейчас увиденное оставило на нем особенное впечатление. Он выразил свое негодование по поводу действий ВСУ в отношении людей.

Журналист также подчеркнул, что молчание со стороны Запада в данной ситуации вызывает стыд и унижение, а ответственные за произошедшее должны нести наказание за свои поступки.

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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