В Финляндии призвали Запад обратить внимание на преступления ВСУ

После атаки Вооруженных Сил Украины в Токмаке был разрушен дом, пострадали люди, на место произошедшего прибыл финский журналист Кости Хейсканен, который поделился своими впечатлениями от разрушений, призвав зарубежных журналистов к действиям.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.