Отказ от заграничных родов: Карина Смолова поделилась неожиданными причинами

Карина Смолова объясняет, почему предпочла родить в России

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Карина Смолова, известная блогерша и недавно ставшая матерью, в интервью Ксении Собчак рассказала, почему решила родить в России, а не за границей, как это часто делают публичные личности.

Фото: инстаграм аккаунт Карины Истоминой (Смоловой)

Основной причиной стало то, что ее муж, футболист Федор Смолов, не мог заранее уехать из-за своих профессиональных обязательств, и Карина не хотела переезжать на роды одна.

Она также выразила доверие к российской перинатальной медицине. В ноябре 2023 года у пары родилась дочь, и футбольная команда "Динамо", за которую играет Федор, поздравила молодых родителей. Карина известна своим участием в YouTube-шоу "Подруги" и ведением канала о ментальном здоровье "Справиться проще".