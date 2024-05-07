Отказ от заграничных родов: Карина Смолова поделилась неожиданными причинами

Карина Смолова, известная блогерша и недавно ставшая матерью, в интервью Ксении Собчак рассказала, почему решила родить в России, а не за границей, как это часто делают публичные личности.
Основной причиной стало то, что ее муж, футболист Федор Смолов, не мог заранее уехать из-за своих профессиональных обязательств, и Карина не хотела переезжать на роды одна.
Она также выразила доверие к российской перинатальной медицине. В ноябре 2023 года у пары родилась дочь, и футбольная команда "Динамо", за которую играет Федор, поздравила молодых родителей. Карина известна своим участием в YouTube-шоу "Подруги" и ведением канала о ментальном здоровье "Справиться проще".
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