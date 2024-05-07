Учёные обнаружили "нейронный компас" в мозге: теперь мы ближе к разгадке болезней Альцгеймера и Паркинсона

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Nature Human Behaviour: обнаружен "нейронный компас" в мозге человека

0:51
Наука

Нейробиологи из университетов Бирмингема и Мюнхена обнаружили в мозге "нейронный компас", ключевую зону, ответственную за ориентацию в пространстве.

Nature Human Behaviour: обнаружен "нейронный компас" в мозге человека
Фото: commons.wikimedia.org by Quince Media is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

В исследовании использовались мобильные ЭЭГ и системы захвата движения, чтобы преодолеть проблему необходимости неподвижности при записи нейронной активности. 52 участника совершали движения, в то время как их мозговая активность регистрировалась. Определение четко настроенных направленных сигналов в мозге, появляющихся перед движениями, помогло ученым изолировать важные навигационные сигналы, сообщает Nature Human Behaviour.

Результаты могут улучшить понимание нейродегенеративных заболеваний и способствовать прогрессу в навигационных технологиях для робототехники и искусственного интеллекта.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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