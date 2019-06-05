Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота - Bloomberg

Deutsche Bank в одностороннем порядке досрочно закрыл кредит Венесуэлы, который она брала в 2016 году. Сумму кредита покрыли 20 тонн золота, который банк конфисковал у страны за просроченные платежи по кредиту.



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Венесуэла должна была выплатить кредит к 2021 году. При совершеннии сделки правительству страны были переданы наличные, а банк получил 20 тонн золота в качестве залога.

Причиной досрочного закрытия кредита и конфискации залога стала систематическая неуплата платежей.