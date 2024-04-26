Айза Долматова показала свежую любовную переписку с Гуфом: "Хочу вернуть тебя"

Блогер Айза Долматова привела доказательства того, что рэпер Гуф её не забыл и мечтает о воссоединении с ней.
Айза Долматова показала свежую любовную переписку с бывшим мужем, Алексеем Долматовым, который известен под сценическим псевдонимом рэпер Гуф.
Музыкант признаётся, что продолжает любить первую жену.
"Я хочу вернуть тебя. Всю жизнь люблю, не встречала такой любви и не встречу", — гласит текст рэпера в переписке.
Айза объясняла, что два года назад у неё была близость с бывшим супругом.
Ранее Айза рассказала о скорых планах вступить в брак и родить третьего ребёнка.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".