Солярий: мифы и реальность — рекомендации эксперта Гаранян

Спросили у эксперта Гаранян о мифах про солярий

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Разбираясь в вопросе безопасности солярия, врач дерматовенеролог, косметолог и кандидат медицинских наук, Лусинэ Гаранян, дает весьма ясные рекомендации. Хотя желание загорать под лампами солярия понятно, эксперт предупреждает, что вреда от этого может быть больше, чем пользы.

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Если решение о посещении солярия уже принято, следует соблюдать правила и рекомендации специалистов, а лучше всего предварительно проконсультироваться с врачом. Важно помнить, что частота посещений не должна превышать 3-5 раз в месяц. Длительное воздействие ультрафиолета может вызвать мутации клеток, привести к преждевременному старению, а также стать причиной развития рака кожи. Для тех, кто надеется получить солярный загар во благо здоровью, стоит заметить, что солярий не синтезирует витамин D, который формируется только под воздействием UVB лучей. Вопрос о том, помогает ли солярий справиться с проблемой акне, также поднимается. Хотя после посещения солярия кожа может выглядеть лучше благодаря маскировке высыпаний, это не решает проблемы акне на корню.

Более того, во многих странах мира солярий запрещен для несовершеннолетних, что говорит о его потенциальной опасности для здоровья.