Салат из молодой крапивы: приготовьте его со свежими огурцами и помидорами

Для того, чтобы сохранить в крапиве наибольшее количество витаминов, лучше всего делать использовать её в свежем виде в салатах.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication