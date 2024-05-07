Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анжелика Варум получает до двух миллионов рублей за корпоративное выступление
Учёные обнаружили различия между мужчинами и женщинами в тяге к алкоголю
Свыше 400 млн квадратных метров жилья года было выведено на рынок с 2020
Названы главные признаки эмоционального выгорания
Эксперт назвал причины низких страховых выплат в сельском хозяйстве
Россияне массово уезжают в Турцию в мае 2024 года
Эксперты назвали действие, которое раздражает кошку больше всего
Продажи Tesla на рынке Китая упали на 18% в апреле
Коллекторы начали массово скупать долги россиян
Салат из молодой крапивы: приготовьте его со свежими огурцами и помидорами

Супервитаминный салат из молодой крапивы: сохраняем природную пользу

Еда

Для того, чтобы сохранить в крапиве наибольшее количество витаминов, лучше всего делать использовать её в свежем виде в салатах.

Супервитаминный салат из молодой крапивы: сохраняем природную пользу
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для приготовления салата с молодой крапивой от noi.md вам потребуются:

— Молодая крапива — около 200 грамм,

— Салатные листья — около 100 грамм,

— Помидоры — 2 штуки,

— Огурцы — 2 штуки,

— Зелёный лук — по вкусу,

— Растительное масло — по вкусу,

— Соль и перец — по вкусу.

Инструкция по приготовлению:

  1. Тщательно промойте молодую крапиву в холодной воде, чтобы удалить песок и грязь. Затем обдайте кипятком, чтобы смягчить её.
  2. Отрежьте от крапивы верхние листья и молодые побеги, перед этим отложив их для приготовления салата.
  3. Вымойте и нарежьте салатные листья, помидоры и огурцы на кубики.
  4. Нарежьте зелёный лук мелкими кольцами.
  5. Смешайте в большой миске крапиву, салатные листья, помидоры, огурцы и зелёный лук.
  6. По вкусу добавьте соль, перец и растительное масло. Тщательно перемешайте.
  7. Подавайте салат с молодой крапивой, украсив его зелёными листьями крапивы или другой свежей зеленью.

Этот салат можно употреблять как отдельное блюдо или подавать в качестве гарнира. Он богат витаминами и полезными элементами, особенно витамином А и железом.

Однако перед употреблением следует учитывать, что крапива может вызывать аллергические реакции у некоторых людей, поэтому рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если есть предрасположенность к аллергии.

Салат из молодой крапивы "витаминный"
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло

В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.

Распознавание некачественного моторного масла: экспертные советы
Польза доломитовой муки
Чем полезна доломитовая мука для огорода
Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора
Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде
Американский танк M1 Abrams прячется от дуэли с русской техникой Дмитрий Плотников Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская От Очеретина перспективно наступление ВС РФ в трёх направлениях Любовь Степушова
Красивыми и изящными будут ирисы, если правильно будете за ними ухаживать
Как выращивать клубнику по правилу четырёх грядок
Полезные свойства какао для настроения: что нужно знать и как правильно его приготовить
Полезные свойства какао для настроения: что нужно знать и как правильно его приготовить
Последние материалы
Названы главные признаки эмоционального выгорания
Эксперт назвал причины низких страховых выплат в сельском хозяйстве
Россияне массово уезжают в Турцию в мае 2024 года
Супервитаминный салат из молодой крапивы: сохраняем природную пользу
Эксперты назвали действие, которое раздражает кошку больше всего
Продажи Tesla на рынке Китая упали на 18% в апреле
Коллекторы начали массово скупать долги россиян
Обратите на это, когда будете покупать петунию
Как питание влияет на запах тела: пять продуктов, которых следует избегать
Главный вратарь фк "Ростов" покинет клуб
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников