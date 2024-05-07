Для того, чтобы сохранить в крапиве наибольшее количество витаминов, лучше всего делать использовать её в свежем виде в салатах.
Для приготовления салата с молодой крапивой от noi.md вам потребуются:
— Молодая крапива — около 200 грамм,
— Салатные листья — около 100 грамм,
— Помидоры — 2 штуки,
— Огурцы — 2 штуки,
— Зелёный лук — по вкусу,
— Растительное масло — по вкусу,
— Соль и перец — по вкусу.
Инструкция по приготовлению:
Этот салат можно употреблять как отдельное блюдо или подавать в качестве гарнира. Он богат витаминами и полезными элементами, особенно витамином А и железом.
Однако перед употреблением следует учитывать, что крапива может вызывать аллергические реакции у некоторых людей, поэтому рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если есть предрасположенность к аллергии.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.