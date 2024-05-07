Салат из молодой крапивы: приготовьте его со свежими огурцами и помидорами

Супервитаминный салат из молодой крапивы: сохраняем природную пользу

Для того, чтобы сохранить в крапиве наибольшее количество витаминов, лучше всего делать использовать её в свежем виде в салатах.

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Для приготовления салата с молодой крапивой от noi.md вам потребуются:

— Молодая крапива — около 200 грамм,

— Салатные листья — около 100 грамм,

— Помидоры — 2 штуки,

— Огурцы — 2 штуки,

— Зелёный лук — по вкусу,

— Растительное масло — по вкусу,

— Соль и перец — по вкусу.

Инструкция по приготовлению:

Тщательно промойте молодую крапиву в холодной воде, чтобы удалить песок и грязь. Затем обдайте кипятком, чтобы смягчить её. Отрежьте от крапивы верхние листья и молодые побеги, перед этим отложив их для приготовления салата. Вымойте и нарежьте салатные листья, помидоры и огурцы на кубики. Нарежьте зелёный лук мелкими кольцами. Смешайте в большой миске крапиву, салатные листья, помидоры, огурцы и зелёный лук. По вкусу добавьте соль, перец и растительное масло. Тщательно перемешайте. Подавайте салат с молодой крапивой, украсив его зелёными листьями крапивы или другой свежей зеленью.

Этот салат можно употреблять как отдельное блюдо или подавать в качестве гарнира. Он богат витаминами и полезными элементами, особенно витамином А и железом.

Однако перед употреблением следует учитывать, что крапива может вызывать аллергические реакции у некоторых людей, поэтому рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если есть предрасположенность к аллергии.