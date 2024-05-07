Турция возглавила список самых популярных направлений для российских туристов в мае 2024

В мае 2024 года значительное количество российских туристов предпочло провести свой отпуск на турецких курортах.
Согласно данным, опубликованным на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), Турция стала выбором для 46% российских отдыхающих. Российские курорты заняли второе место с 17% выбора, в то время как Египет удостоился третьей позиции с 15%.
Среди других популярных направлений оказались:
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.