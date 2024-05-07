Турция возглавила список самых популярных направлений для российских туристов в мае 2024

Россияне массово уезжают в Турцию в мае 2024 года

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

В мае 2024 года значительное количество российских туристов предпочло провести свой отпуск на турецких курортах.

Фото: flickr.com by Mark Fischer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Согласно данным, опубликованным на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), Турция стала выбором для 46% российских отдыхающих. Российские курорты заняли второе место с 17% выбора, в то время как Египет удостоился третьей позиции с 15%.

Среди других популярных направлений оказались:

ОАЭ (7,5%)

Таиланд (6%)

Абхазия (3%)

Куба (2%)

Китай (1%)

а также Мальдивы и Вьетнам, на долю которых пришлось менее 1%.