Исследование учёных из Йельского университета, показало, что мужчины и женщины с алкоголизмом имеют различные паттерны мозговой активности.
Участники исследования, включая 77 взрослых мужчин и женщин, подвергались функциональной магнитно-резонансной томографии при просмотре стрессовых изображений, включая сцены насилия и алкоголь, сообщает American Journal of Psychiatry.
Женщины испытывали более высокий уровень стресса и одинаковую тягу к алкоголю в условиях стресса и при просмотре алкогольных стимулов. Мужчины же ощущали сильную тягу к алкоголю при виде сцен употребления алкоголя, особенно в ситуациях, связанных с позитивными событиями или социальными взаимодействиями.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.