Ещё одно различие между мужчинами и женщинами: обнаружены разные причины тяги к алкоголю

Учёные обнаружили различия между мужчинами и женщинами в тяге к алкоголю

0:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование учёных из Йельского университета, показало, что мужчины и женщины с алкоголизмом имеют различные паттерны мозговой активности.

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Участники исследования, включая 77 взрослых мужчин и женщин, подвергались функциональной магнитно-резонансной томографии при просмотре стрессовых изображений, включая сцены насилия и алкоголь, сообщает American Journal of Psychiatry.

Женщины испытывали более высокий уровень стресса и одинаковую тягу к алкоголю в условиях стресса и при просмотре алкогольных стимулов. Мужчины же ощущали сильную тягу к алкоголю при виде сцен употребления алкоголя, особенно в ситуациях, связанных с позитивными событиями или социальными взаимодействиями.