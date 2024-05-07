Низкий уровень страховых выплат в агростраховании — проблема для российских сельхозпроизводителей

Торгово-промышленная палата выразила обеспокоенность по поводу проблем в агростраховании и призвала уделить внимание этому вопросу.
Руководитель отдела по развитию бизнеса ТПП Денис Дыбов заявил, что в настоящее время большая часть субсидий, выделяемых Министерством сельского хозяйства, предусматривает необходимость страхования как в области растениеводства, так и в животноводстве. Тем не менее, страхуется лишь 14% от всего объема растениеводческой продукции и 8% продукции животноводства.
По его мнению, главной проблемой, мешающей расширению доступа к агрострахованию для фермеров, заключается в крайне низких страховых выплатах, особенно в сфере растениеводства. Одной из ключевых причин является недостаточное количество автоматизированных метеостанций Росгидромета на сельскохозяйственных землях.
В условиях отсутствия документации, подтверждающей наступление страхового случая, такого как град, засуха или ливневые дожди, выплата страхового возмещения становится невозможной.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.