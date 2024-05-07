Как вывести из себя кошку за 1 секунду: достаточно просто дунуть

Кошки известны своей прихотливостью и высокой чувствительностью.
Если вы решите завести этого питомца, важно знать и соблюдать определенные правила.
Например, кошки не терпят, когда на них дуют, и это поведение следует избегать. Хотя правило может показаться странным, у него есть логическое объяснение.
Когда кошка шипит, это означает, что она напугана и пытается отпугнуть угрозу. Если хозяин дует на кошку, она может воспринять это как проявление агрессии, поскольку для нее это звучит как шипение.
Шутка в виде дуновения на кошку может быть воспринята животным как приглашение к атаке, что может привести к царапинам и укусам.
Кроме того, даже если незаметно подуть кошке на спину сзади, это может вызвать у нее недовольство, так как шерсть может быть задета, а кошка испытает дискомфорт.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.