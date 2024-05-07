Как вывести из себя кошку за 1 секунду: достаточно просто дунуть

Эксперты назвали действие, которое раздражает кошку больше всего

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки известны своей прихотливостью и высокой чувствительностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Если вы решите завести этого питомца, важно знать и соблюдать определенные правила.

Например, кошки не терпят, когда на них дуют, и это поведение следует избегать. Хотя правило может показаться странным, у него есть логическое объяснение.

Когда кошка шипит, это означает, что она напугана и пытается отпугнуть угрозу. Если хозяин дует на кошку, она может воспринять это как проявление агрессии, поскольку для нее это звучит как шипение.

Шутка в виде дуновения на кошку может быть воспринята животным как приглашение к атаке, что может привести к царапинам и укусам.

Кроме того, даже если незаметно подуть кошке на спину сзади, это может вызвать у нее недовольство, так как шерсть может быть задета, а кошка испытает дискомфорт.