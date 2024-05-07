Коллекторские агентства в январе-марте 2024 года выкупили у банков 56,4 млрд рублей просроченных долгов россиян

Коллекторы начали массово скупать долги россиян

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Коллекторские агентства в первом квартале 2024 года приобрели у банков 56,4 млрд рублей просроченных долгов россиян, что составляет рекордные 89% от общего объема проданных за этот период "плохих" кредитов.

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Об этом сообщают "Ведомости", ссылаясь на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

В первые три месяца текущего года банки выставили на продажу задолженность физических лиц на сумму 63,5 млрд рублей, что на 2,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Для сравнения, годом ранее коллекторам удалось завершить сделки по 85,1% долгов, а в 2022 году — лишь по 69,9%.

Средняя цена контрактов по переуступке долгов (цессии) в первом квартале составила 7,8% от номинальной стоимости просроченных обязательств, что выше показателя прошлого года в 6,9%, но ниже уровня начала 2022 года (10,78%).