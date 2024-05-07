Неприятный запах тела: продукты, которые стоит ограничить в рационе для свежести и комфорта

Как питание влияет на запах тела: пять продуктов, которых следует избегать

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Некоторые продукты содержат вещества с интенсивным ароматом, которые могут попадать в ваш пот и придавать ему неприятный запах. Подробнее о том, какой еды стоит избегать или ограничить в вашем рационе рассказал портал bebeautiful.in.

Фото: Flickr by Aqua Mechanical is licensed under CC BY 2.0

Рыба

Хотя она полезна для здоровья, ее потребление может оставить неприятный запах. Холин, содержащийся в некоторых видах рыбы, может выделяться с потом и придавать телу неприятный аромат на протяжении длительного времени.

Алкоголь

Употребление алкоголя может привести к выделению уксусной кислоты через пот, что в свою очередь может вызвать неприятный запах.

Красное мясо

Аминокислоты в красном мясе могут оставить осадок в кишечнике, который при переработке бактериями и выделении потом может вызвать неприятный запах.

Обработанные пищевые продукты

Высокое содержание рафинированного сахара и высокий гликемический индекс в обработанных продуктах могут изменить состав пота и привести к неприятному запаху тела.

Крестоцветные овощи

Овощи, такие как брюссельская, цветная капуста и брокколи, содержат серу, которая при избыточном потреблении может придавать телу запах тухлых яиц.

Итак, если вы обеспокоены запахом вашего тела, обратите внимание на свой рацион питания и возможные источники запаха.

НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ ТЕЛА | 15 продуктов которые вызывают неприятный запах тела