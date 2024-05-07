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Стал известен гонорар Анжелики Варум за одно выступление

Анжелика Варум получает до двух миллионов рублей за корпоративное выступление

0:42
Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов рассказал порталу "Страсти", что популярная российская певица Анжелика Варум зарабатывает от полутора до двух миллионов рублей за выступление на корпоративе.

Анжелика Варум получает до двух миллионов рублей за корпоративное выступление
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

По его словам, Варум является профессионалом своего дела и имеет множество хитов, что позволяет ей сохранять высокий доход. Стандартный гонорар за 45-минутное выступление певицы составляет от 700 до 800 тысяч рублей, и она успешно зарабатывает, выступая на мероприятиях и корпоративных выездах.

Ранее сообщалось, что Дочь Агутина и Варум собралась замуж за перспективного американца.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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