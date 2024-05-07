Стал известен гонорар Анжелики Варум за одно выступление

Анжелика Варум получает до двух миллионов рублей за корпоративное выступление

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов рассказал порталу "Страсти", что популярная российская певица Анжелика Варум зарабатывает от полутора до двух миллионов рублей за выступление на корпоративе.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

По его словам, Варум является профессионалом своего дела и имеет множество хитов, что позволяет ей сохранять высокий доход. Стандартный гонорар за 45-минутное выступление певицы составляет от 700 до 800 тысяч рублей, и она успешно зарабатывает, выступая на мероприятиях и корпоративных выездах.

Ранее сообщалось, что Дочь Агутина и Варум собралась замуж за перспективного американца.