Агутина шокировала новость о том, что его 25-летняя дочь собирается замуж за американца

Дочь Агутина и Варум собралась замуж за перспективного американца

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь артистов Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета в скором времени может выйти замуж за своего избранника, музыкального продюсера Джона Самуэля. Планы девушки в программе "Ты не поверишь!" раскрыл ее знаменитый дедушка, композитор Николай Агутин.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain

Мужчина признался, что недавно внучка прилетала в Москву вместе с избранником и поведала ему о планах.

"Симпатяга пацан такой. Он ей уже предложил, и колечко было", — рассказал артист.

Однако отец девушки, Леонид Агутин пока не в курсе радостных новостей — он знает о романе наследницы, но про предложение пока ничего не слышал. По его словам, он будет счастлив, если дочь выйдет замуж и подарит ему внуков.

Также у Леонида Агутина есть старшая дочь Полина от Марии Воробьевой, которая живет в Лондоне. У нее пока тоже нет мужа и детей.

Ранее стало известно, сколько заплатила Жасмин за свадьбу старшего сына.