Стало известно, сколько миллионов потратила певица Жасмин на роскошную свадьбу сына

Свадьба старшего сына обошлась певице Жасмин в 10 млн рублей

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Жасмин отметила радостное событие — ее старший Михаил женился на возлюбленной, фигуристке Еве Хачатурян. Корреспонденты программы "Ты не поверишь!" считают, что мероприятие обошлось звезде эстрады в 10 млн рублей.

Фото: youtube.com by канал Телеканал Санкт-Петербург is licensed under public domain

Свадьба молодых людей прошла в одном из столичных ресторанов. На празднике гуляли не только многочисленные родственники пары, но и звезды российского шоу-бизнеса, например, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия.

Также поздравить молодоженов приехал и народный артист РФ Филипп Киркоров, подаривший им 40-минутное выступление и букет цветов.

Сообщается, что зал, в котором отдыхали гости, был украшен живыми цветами — розами и гортензиями.

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