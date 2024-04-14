Стало известно, сколько миллионов потратила певица Жасмин на роскошную свадьбу сына

Певица Жасмин отметила радостное событие — ее старший Михаил женился на возлюбленной, фигуристке Еве Хачатурян. Корреспонденты программы "Ты не поверишь!" считают, что мероприятие обошлось звезде эстрады в 10 млн рублей.
Свадьба молодых людей прошла в одном из столичных ресторанов. На празднике гуляли не только многочисленные родственники пары, но и звезды российского шоу-бизнеса, например, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия.
Также поздравить молодоженов приехал и народный артист РФ Филипп Киркоров, подаривший им 40-минутное выступление и букет цветов.
Сообщается, что зал, в котором отдыхали гости, был украшен живыми цветами — розами и гортензиями.
Ранее юморист Александр Морозов заявил о злоупотреблении алкоголем Евгением Кунгуровым.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.