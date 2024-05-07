Американский автопроизводитель Tesla продал 62 167 электромобилей, произведенных в Китае, в апреле, что на 18% меньше по сравнению с прошлым годом.
Продажи моделей Model 3 и Model Y, произведенных в Китае, снизились на 30,2% по сравнению с мартом. Это резкое снижение происходит на фоне роста продаж электромобилей в Китае, который остается крупнейшим автомобильным рынком в мире.
В то время как продажи конкурента Tesla, компании BYD, выросли почти на 49% по сравнению с прошлым годом, сама Tesla наблюдает уменьшение спроса и сокращает цены на свои автомобили на фоне жесткой конкуренции и замедления спроса.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.