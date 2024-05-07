Tesla в борьбе за выживание: продажи электромобилей в Китае резко падают

Продажи Tesla на рынке Китая упали на 18% в апреле

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Американский автопроизводитель Tesla продал 62 167 электромобилей, произведенных в Китае, в апреле, что на 18% меньше по сравнению с прошлым годом.

Фото: Wikipedia by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0

Продажи моделей Model 3 и Model Y, произведенных в Китае, снизились на 30,2% по сравнению с мартом. Это резкое снижение происходит на фоне роста продаж электромобилей в Китае, который остается крупнейшим автомобильным рынком в мире.

В то время как продажи конкурента Tesla, компании BYD, выросли почти на 49% по сравнению с прошлым годом, сама Tesla наблюдает уменьшение спроса и сокращает цены на свои автомобили на фоне жесткой конкуренции и замедления спроса.