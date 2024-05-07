Какие признаки указывают на эмоциональное выгорание: проверьте себя

Названы главные признаки эмоционального выгорания

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эмоциональное выгорание — это всегда тяжело. В этой статье мы расскажем, как понять, что вы, скорее всего, эмоционально выгорели.

Фото: unsplash.com by freddie marriage is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Признаки эмоционального выгорания

Эмоциональное выгорание характеризуется тревогой без видимых причин. Также часто люди не в состоянии контролировать гнев и нетерпение, ощущают частое раздражение без причины.

Когда происходит эмоциональное выгорание, человек испытывает отстраненность, например, от работы, друзей, семьи. Это связано с небольшим количеством ресурсов.

Люди еще часто жалуются на холодный пот, который появляется при одной мысли о работе. Кроме того, отмечаются проблемы со сном. Например, невозможность быстро заснуть, прерывистый сон, раннее пробуждение.

Это состояние характеризуется снижением работоспособности и ухудшением памяти и концентрации.

Чем опасен синдром эмоционального выгорания

Главная опасность синдрома эмоционального выгорания заключается в том, что он развивается постепенно и остается незамеченным многими. Опасно вовремя не заметить проблему и не обратиться за профессиональной помощью.

Поэтому важно быть предельно внимательным к себе. Отдыхайте столько, сколько вам нужно. Не жертвуйте своим комфортом и здоровьем ради других.