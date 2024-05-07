Какие признаки указывают на эмоциональное выгорание: проверьте себя

Эмоциональное выгорание — это всегда тяжело. В этой статье мы расскажем, как понять, что вы, скорее всего, эмоционально выгорели.
Эмоциональное выгорание характеризуется тревогой без видимых причин. Также часто люди не в состоянии контролировать гнев и нетерпение, ощущают частое раздражение без причины.
Когда происходит эмоциональное выгорание, человек испытывает отстраненность, например, от работы, друзей, семьи. Это связано с небольшим количеством ресурсов.
Люди еще часто жалуются на холодный пот, который появляется при одной мысли о работе. Кроме того, отмечаются проблемы со сном. Например, невозможность быстро заснуть, прерывистый сон, раннее пробуждение.
Это состояние характеризуется снижением работоспособности и ухудшением памяти и концентрации.
Главная опасность синдрома эмоционального выгорания заключается в том, что он развивается постепенно и остается незамеченным многими. Опасно вовремя не заметить проблему и не обратиться за профессиональной помощью.
Поэтому важно быть предельно внимательным к себе. Отдыхайте столько, сколько вам нужно. Не жертвуйте своим комфортом и здоровьем ради других.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.