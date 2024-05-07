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Рекордная застройка в России: как строительная отрасль достигла показателей в 417,3 млн квадратов жилья с 2020 года

Свыше 400 млн квадратных метров жилья года было выведено на рынок с 2020

0:59
Недвижимость

С 2020 года в России было построено более 400 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. Об этом заявил министр строительства Ирек Файзуллин, подводя итоги четырехлетней работы ведомства.

Свыше 400 млн квадратных метров жилья года было выведено на рынок с 2020
Фото: Инвестиционный портал Приморского края is licensed under CC0

По словам Файзуллина, за последние четыре года на рынок было выведено 417,3 миллиона квадратных метров нового жилья, что стало рекордным показателем. Это позволило 16,4 миллионам российских семей переехать в новые квартиры.

Министр также отметил успехи в программе расселения аварийного жилья. С 2020 года из аварийных домов было переселено 700 тысяч человек, а общая площадь расселенных аварийных жилых помещений достигла 11,68 миллионов квадратных метров. В 37 регионах программа по расселению аварийного жилья успешно завершена.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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