С 2020 года в России было построено более 400 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. Об этом заявил министр строительства Ирек Файзуллин, подводя итоги четырехлетней работы ведомства.
По словам Файзуллина, за последние четыре года на рынок было выведено 417,3 миллиона квадратных метров нового жилья, что стало рекордным показателем. Это позволило 16,4 миллионам российских семей переехать в новые квартиры.
Министр также отметил успехи в программе расселения аварийного жилья. С 2020 года из аварийных домов было переселено 700 тысяч человек, а общая площадь расселенных аварийных жилых помещений достигла 11,68 миллионов квадратных метров. В 37 регионах программа по расселению аварийного жилья успешно завершена.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.