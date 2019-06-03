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Wall Street Journal: РФ резко сократила число военных советников в Венесуэле

Мир » Остальной мир » Южная Америка print

Российская Федерация резко сократила количество своих военных советников в Венесуэле.


Венесуэла: поражение Мадуро — поражение России?

Об этом, ссылаясь на собственный источник в Минобороны РФ, сообщает издание The Wall Street Journal.

Если раньше, указывают средства массовой информации, российских военных советников в Венесуэле было порядка тысячи, то на сегодняшний день их в стране буквально несколько десятков.

Возможно, предполагает The Wall Street Journal, столь серьезное сокращение российского контингента в Венесуэле обусловлено тем, что у режима действующего президента страны Николаса Мадуро нет средств на заключение новых контрактов с Москвой.

Напомним, что в марте текущего года стало известно о прибытии в Каракас, столицу Венесуэлы, российских самолетов. На их борту находились военные специалисты. В южноамериканской стране специалисты из РФ занимаются обслуживанием поставленной Венесуэле военной техники.

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