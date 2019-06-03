Российская Федерация резко сократила количество своих военных советников в Венесуэле.
Об этом, ссылаясь на собственный источник в Минобороны РФ, сообщает издание The Wall Street Journal.
Если раньше, указывают средства массовой информации, российских военных советников в Венесуэле было порядка тысячи, то на сегодняшний день их в стране буквально несколько десятков.
Возможно, предполагает The Wall Street Journal, столь серьезное сокращение российского контингента в Венесуэле обусловлено тем, что у режима действующего президента страны Николаса Мадуро нет средств на заключение новых контрактов с Москвой.
Напомним, что в марте текущего года стало известно о прибытии в Каракас, столицу Венесуэлы, российских самолетов. На их борту находились военные специалисты. В южноамериканской стране специалисты из РФ занимаются обслуживанием поставленной Венесуэле военной техники.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
В середине мая Сердюков также был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.