Опасные праздники: россияне предупредили о повышенном риске травироваться на майских выходных

"ВСК": на майских праздниках число травм увеличивается на 8%

1:19 Your browser does not support the audio element. Страхование

На майские праздники число несчастных случаев увеличивается примерно на 8% по сравнению со среднемесячным показателем, свидетельствуют результаты исследования Страхового Дома "ВСК".

Фото: flickr.com by Evil Erin is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Страховщик отметил, что доля обращений в майские праздники составляет 14% от общего числа страховых случаев в данном месяце. При этом вторые выходные более травмоопасны, чем первые, предупредили в "ВСК".

Согласно исследованию, женщины на майских праздниках травмируются чаще (59%), реже всего — дети и подростки (2%).

Лидерами по травмоопасности признаны Москва (23% обращений), Удмуртия (8%), Башкортостан (7%), Челябинская и Кировская области (по 3%).

Страховщик отметил, что средний размер компенсации за травму в майские праздники составляет более 165 тыс. рублей.

Самые небольшие компенсации выплачивают владельцам самокатов и велосипедов — 13 тыс. рублей, так как травмы обычно несерьёзные. В целом на эти виды обращений. приходится менее 0,5%.

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