Певец Прохор Шаляпин показал шоу "Холостяк 60+", на которое он дал "бабок"

Прохор Шаляпин анонсировал премьеру клипа в стиле "Холостяк 60+"

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин показал фрагменты нового клипа "Холостяк 60+", в котором зажигают возрастные женщины

Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_official by Инстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public domain

Прохор Шаляпин опубликовал в Инстаграм* отрывок клипа на песню "Малиновые сны" Егора Шипа и Доминика Джокера.

На кадрах стильные и дерзкие пенсионерки зажигают в компании молодых парней.

"Холостяк 60+", — подписал кадры шоумен

Подписчики Шаляпина поиронизировали над возрастным контентом.

"Спасибо Прохору, что дал бабок на клип! Без бабок сейчас никуда", — шутили фолловеры.

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