Певец Прохор Шаляпин показал шоу "Холостяк 60+", на которое он дал "бабок"

Прохор Шаляпин показал фрагменты нового клипа "Холостяк 60+", в котором зажигают возрастные женщины
Прохор Шаляпин опубликовал в Инстаграм* отрывок клипа на песню "Малиновые сны" Егора Шипа и Доминика Джокера.
На кадрах стильные и дерзкие пенсионерки зажигают в компании молодых парней.
"Холостяк 60+", — подписал кадры шоумен
Подписчики Шаляпина поиронизировали над возрастным контентом.
"Спасибо Прохору, что дал бабок на клип! Без бабок сейчас никуда", — шутили фолловеры.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".