Венесуэла рассчитывает на помощь России в реструктуризации своих внешних долгов

Венесуэла рассчитывает на помощь Российской Федерации в реструктуризации своих внешних долгов пред другими мировыми государствами.



Венесуэла: поражение Мадуро — поражение России?

Об этом РИА сообщил посол южноамериканской страны в Женеве Хорхе Валеро.

Так, заявил дипломат, официальный Каракас готов попросить у Москвы помощи в реструктуризации государственных долгов современной Венесуэлы.

Хорхе Валеро признал, что санкции Соединенных Штатов Америки, введенные в отношении страны, а также блокировка счетов в долларах и евро пагубно сказались на экономике Венесуэлы.