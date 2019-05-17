Венесуэла рассчитывает на помощь России в реструктуризации своих внешних долгов

Венесуэла рассчитывает на помощь Российской Федерации в реструктуризации своих внешних долгов пред другими мировыми государствами.
Об этом РИА сообщил посол южноамериканской страны в Женеве Хорхе Валеро.
Так, заявил дипломат, официальный Каракас готов попросить у Москвы помощи в реструктуризации государственных долгов современной Венесуэлы.
Хорхе Валеро признал, что санкции Соединенных Штатов Америки, введенные в отношении страны, а также блокировка счетов в долларах и евро пагубно сказались на экономике Венесуэлы.
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