Переговоры Путина и Си Цзиньпина: о чем договорились лидеры России и Китая

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином.



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Лидеры России и Китая в ходе переговоров обсудили как международные проблемы, так и вопросы экономики и безопасности.

Владимир Путин, например, заявил, что по итогам встречи они с Си Цзиньпином решили развивать расчеты между РФ и Поднебесной в национальных валютах — рублях и юанях.

Также Путин отметил, что в ходе встречи обсуждалась возможность создания российско-китайского сельскохозяйственного холдинга в Приморье. Согласно предварительным расчетам, отметил действующий президент России, объем инвестиций может составить порядка десяти миллиардов рублей.

Владимир Путин обратил внимание Си Цзиньпиня на то, что все больше граждан Китайской народной республики ездят туристами в Москву, столицу России.

Поговорили главы двух сверхдержав и о урегулировании ситуации на Корейском полуострове, в Венесуэле и Сирии. Глава Российской Федерации заявил, что по этим вопросам взгляды Москвы и Пекина в целом совпадают.

Си Цзиньпинь же обратил внимание на то, что состоявший визит стал уже восьмым его визитом в Россию за последние шесть лет. Владимира Путина, признался председатель КНР, он считает "близким другом и хорошим коллегой".

Также китайский национальный лидер отметил рост товарооборота между двумя странами — Си Цзиньпинь указал, что, достигнув товарооборота в 100 миллиардов долларов, Москве и Пекину удалось побить новый исторический рекорд.

Председатель Китайской народной республики также заявил, что в мире "поднимают голову" протекционизм и гегемонизм. Россия и Поднебесная, указал Си Цзиньпинь, как постоянные члены СБ ООН, должны прилагать усилия по защите международной системы безопасности.

Отметим, что в ходе государственного визита лидера Китая в Россию на данный момент подписано уже три десятка различных межправительственных и коммерческих документов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что морской спецназ Соединенных Штатов Америки, считает тамошнее издание Military, переключается на борьбу с угрозами, исходящими от Российской Федерации и Китайской народной республики.

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