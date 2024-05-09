Представители МОК сообщили, что не имеют возможности передать медали российским атлетам

В МОК заявили, что не станут передавать российским спортсменам полученные ими награды

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Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что перераспределение олимпийских медалей будет происходить через национальные олимпийские комитеты каждой страны.

Фото: спорт, Олимпийские игры, олимпиада by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Национальные комитеты стран будут ответственны за возвращение медалей МОК в случае аннулирования результатов спортсменов. Представитель МОК отметил, что российский олимпийский комитет не смог вернуть медали после дисквалификации 15 российских спортсменов на Олимпийских играх.

Поэтому на данный момент МОК не может перераспределить медали среди российских спортсменов.

"Поэтому МОК, несмотря на отстранение Олимпийского комитета России, на данный момент не имеет возможности перераспределить медали российским спортсменам", — заявил представитель пресс-службы МОК, которого цитирует ТАСС.

Тем не менее МОК планирует провести церемонию вручения перераспределенных медалей во время Олимпийских игр в Париже.

Например, медали, которые были отобраны у российских спортсменов и затем присуждены американской сборной по фигурному катанию на льду из-за дисквалификации Камилы Валиевой, будут вручены на этой церемонии.

Однако, пока что олимпийский комитет России не может принять участие в перераспределении медалей из-за своего отстранения. Таким образом, российским спортсменам в настоящее время не удается получить свои награды.