Татьяна Тарасова высказалась насчёт идеи об олимпийском перемирии: "Но я бы хотела не только этого"

Тарасова призналась, что хотела бы "не только перемирия и не только во время ОИ"

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Заслуженный тренер по фигурному катанию СССР Татьяна Тарасова высказалась по поводу предложения о перемирии на время Олимпиады-2024 в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа.

Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Тренер поддержала идею о том, что во время такого крупного спортивного мероприятия, как Олимпийские игры, необходимо забыть о мелких обидах и сосредоточиться на единстве.

Она также выразила желание, чтобы все люди жили в состоянии любви, не только на время Олимпиады, а на постоянной основе.

"Надо всегда на это идти. Но я бы хотела не только этого перемирия и не только на время Олимпиады, а чтобы все мы жили в любви. Многие посчитают это перемирие лицемерием, не так ли? Но я — не многие", — сказала Тарасова, которую цитирует Sport24.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин уже выразил свою поддержку инициативе о перемирии на время летних Олимпийских игр-2024.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет разрешил российским спортсменам участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом при соблюдении определенных условий. Это означает, что российские спортсмены не будут участвовать в церемонии открытия Игр, и их результаты не будут засчитываться в медальном зачете. Они также не смогут выступать в командных видах спорта.