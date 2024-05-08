Татьяна Тарасова высказалась насчёт идеи об олимпийском перемирии: "Но я бы хотела не только этого"

Заслуженный тренер по фигурному катанию СССР Татьяна Тарасова высказалась по поводу предложения о перемирии на время Олимпиады-2024 в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа.
Тренер поддержала идею о том, что во время такого крупного спортивного мероприятия, как Олимпийские игры, необходимо забыть о мелких обидах и сосредоточиться на единстве.
Она также выразила желание, чтобы все люди жили в состоянии любви, не только на время Олимпиады, а на постоянной основе.
"Надо всегда на это идти. Но я бы хотела не только этого перемирия и не только на время Олимпиады, а чтобы все мы жили в любви. Многие посчитают это перемирие лицемерием, не так ли? Но я — не многие", — сказала Тарасова, которую цитирует Sport24.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин уже выразил свою поддержку инициативе о перемирии на время летних Олимпийских игр-2024.
В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет разрешил российским спортсменам участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом при соблюдении определенных условий. Это означает, что российские спортсмены не будут участвовать в церемонии открытия Игр, и их результаты не будут засчитываться в медальном зачете. Они также не смогут выступать в командных видах спорта.
Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.