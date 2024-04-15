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Татьяна Тарасова о предложении Макрона по олимпийскому перемирию: "Это и так известно"

Тренер Тарасова не понимает, почему Макрон только сейчас сказал об олимпийском перемирии

1:06
Спорт

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила своё мнение относительно инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии во время Олимпийских игр в 2024 году.

Тренер Тарасова не понимает, почему Макрон только сейчас сказал об олимпийском перемирии
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Тарасова заявила, что во время Олимпиады войны всегда приостанавливаются, и поэтому подобная идея не является чем-то новым. Поэтому она не совсем понимает, почему президент выбрал именно сейчас для объявления об этом, так как уже давно стало общеизвестным фактом.

"Вообще, на время Олимпиады войны всегда прекращают. Так что это не новости. Не понимаю, почему он мог сказать об этом только сейчас. Он мог даже об этом не говорить. Это и так известно", — сказала Тарасова в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в них только под нейтральным флагом и при соблюдении определенных условий, и им не разрешено будет участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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