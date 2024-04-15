Эммануэль Макрон поделился, что есть запасные планы церемонии открытия Олимпиады на случай угроз безопасности

Макрон сказал, что власти разработали запасные планы церемонии открытия Игр-2024

1:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

Эммануэль Макрон, французский лидер, сказал, что были разработаны несколько планов для открытия Олимпиады-2024.

Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Макрон отметил, что параллельно с основным планом готовятся план В и С, если возникнет угроза безопасности церемонии открытия. В таком случае может быть ограничение зоны на реке сена, на площади Трокадеро, которая находится напротив Эйфелевой башни, или церемонию перенесут на стадион "Стад де Франс", который находится недалеко от Парижа.

Напомним вам, что Игра-2024 состоятся в Париже в период с 26 июля по 11 августа. Ранее Пьер Шилль, который занимает пост главы штаба сухопутных войск Франции, в стране увеличится до 20 тысяч человек военный состав, задействованный в обеспечении безопасности Олимпиады. Он также сказал, что тех, кто понесет Олимпийский огонь, будут сопровождать военные по всей Франции. А во время самих Игр они будут оказывать помощь полиции.

Известно, что основной точкой, которую будут охранять военные, будет порт на Сене. Так как оттуда команды на баржах отправятся на церемонию открытия Игр.