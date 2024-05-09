Как правильно мыть попугая: ювелирная работа

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Эксперты ответили, как правильно мыть попугая

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Зоосфера

Попугаи умеют поддерживать себя в чистоте благодаря своим перьям. Тем не менее, это не исключает необходимости в регулярных водных процедурах. Попугаям нравится купаться в теплой воде, и пренебрежение этим может вызвать аллергии или другие заболевания.

Эксперты ответили, как правильно мыть попугая
Фото: Wikipedia by Josh Berglund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Частота купания попугаев зависит от времени года. Зимой достаточно купать попугая один раз в месяц, но если воздух в помещении слишком сухой из-за отопления, количество купаний можно увеличить до раза в две недели. Летом попугаи должны иметь свободный доступ к воде, чтобы могли купаться по своему желанию.

Важно не заставлять птицу купаться против её воли, особенно если она не любит водные процедуры. Также не следует купать попугая, если он болен или находится на лечении.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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