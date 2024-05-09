Как правильно мыть попугая: ювелирная работа

Попугаи умеют поддерживать себя в чистоте благодаря своим перьям. Тем не менее, это не исключает необходимости в регулярных водных процедурах. Попугаям нравится купаться в теплой воде, и пренебрежение этим может вызвать аллергии или другие заболевания.
Частота купания попугаев зависит от времени года. Зимой достаточно купать попугая один раз в месяц, но если воздух в помещении слишком сухой из-за отопления, количество купаний можно увеличить до раза в две недели. Летом попугаи должны иметь свободный доступ к воде, чтобы могли купаться по своему желанию.
Важно не заставлять птицу купаться против её воли, особенно если она не любит водные процедуры. Также не следует купать попугая, если он болен или находится на лечении.
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