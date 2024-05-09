Запекаем филе тилапии с пряными травами и специями: ароматная и очень вкусная рыбка на ужин
Пряное филе тилапии: простой рецепт
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Если вам хочется приготовить вкусный ужин из морепродуктов, попробуйте этот рецепт пряного филе тилапии. Блюдо готовится с добавлением таких трав и специй, как паприка и тимьян.
Фото: flickr.com by Alabama Extension is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ингредиенты
- 2 филе тилапии
- 1 столовая ложка растопленного сливочного масла
- 1 чайная ложка приправы для рыбы
- 1/2 чайной ложки сушёной петрушки
- 1/4 чайной ложки сушёного тимьяна
- 1/4 чайной ложки паприки
- 1/8 чайной ложки лукового порошка
- 1/8 чайной ложки перца
- 1/8 чайной ложки соли
- Чесночный порошок
Приготовление
- Разогрейте духовку до 210 градусов. Положите филе тилапии в смазанную маслом форму для запекания, обмажьте рыбу растопленным сливочным маслом.
- В небольшой миске смешайте остальные ингредиенты. Посыпьте смесью филе тилапии.
- Накройте тилапию фольгой и запекайте 10-15 минут.
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Жареная Тилапия (рыба) сочная и вкусная!!!