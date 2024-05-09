Запекаем филе тилапии с пряными травами и специями: ароматная и очень вкусная рыбка на ужин

Пряное филе тилапии: простой рецепт

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вам хочется приготовить вкусный ужин из морепродуктов, попробуйте этот рецепт пряного филе тилапии. Блюдо готовится с добавлением таких трав и специй, как паприка и тимьян.

Фото: flickr.com by Alabama Extension is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

2 филе тилапии

1 столовая ложка растопленного сливочного масла

1 чайная ложка приправы для рыбы

1/2 чайной ложки сушёной петрушки

1/4 чайной ложки сушёного тимьяна

1/4 чайной ложки паприки

1/8 чайной ложки лукового порошка

1/8 чайной ложки перца

1/8 чайной ложки соли

Чесночный порошок

Приготовление

Разогрейте духовку до 210 градусов. Положите филе тилапии в смазанную маслом форму для запекания, обмажьте рыбу растопленным сливочным маслом. В небольшой миске смешайте остальные ингредиенты. Посыпьте смесью филе тилапии. Накройте тилапию фольгой и запекайте 10-15 минут.