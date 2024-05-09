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Запекаем филе тилапии с пряными травами и специями: ароматная и очень вкусная рыбка на ужин

Пряное филе тилапии: простой рецепт

1:01
Еда

Если вам хочется приготовить вкусный ужин из морепродуктов, попробуйте этот рецепт пряного филе тилапии. Блюдо готовится с добавлением таких трав и специй, как паприка и тимьян.

Пряное филе тилапии: простой рецепт
Фото: flickr.com by Alabama Extension is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 2 филе тилапии
  • 1 столовая ложка растопленного сливочного масла
  • 1 чайная ложка приправы для рыбы
  • 1/2 чайной ложки сушёной петрушки
  • 1/4 чайной ложки сушёного тимьяна
  • 1/4 чайной ложки паприки
  • 1/8 чайной ложки лукового порошка
  • 1/8 чайной ложки перца
  • 1/8 чайной ложки соли
  • Чесночный порошок

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 210 градусов. Положите филе тилапии в смазанную маслом форму для запекания, обмажьте рыбу растопленным сливочным маслом.
  2. В небольшой миске смешайте остальные ингредиенты. Посыпьте смесью филе тилапии.
  3. Накройте тилапию фольгой и запекайте 10-15 минут. 
Жареная Тилапия (рыба) сочная и вкусная!!!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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