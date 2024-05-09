СК "Абсолют Страхование" компенсировала 8,5 млн. за украденные игровые приставки

СК "Абсолют Страхование" выплатила возмещение в размере 8,5 млн рублей по страховому случаю, связанному с хищением игровых консолей.
Инцидент произошел во время перевозки застрахованного груза из Чехова в Казань. Злоумышленники похитили Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series S. Компания-собственник обратилась в СК "Абсолют Страхование", где было застраховано имущество.
Экспертная оценка показала, что утрачены товары на сумму более 8 млн рублей. Случай был признан страховым, и клиенту выплачена компенсация.
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