СК "Абсолют Страхование" компенсировала 8,5 млн. за украденные игровые приставки

О том, как игровые консоли украли, и страховку получили

0:40 Your browser does not support the audio element. Страхование

СК "Абсолют Страхование" выплатила возмещение в размере 8,5 млн рублей по страховому случаю, связанному с хищением игровых консолей.

Фото: unsplash.com by Marcela Laskoski ponicornio is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Инцидент произошел во время перевозки застрахованного груза из Чехова в Казань. Злоумышленники похитили Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series S. Компания-собственник обратилась в СК "Абсолют Страхование", где было застраховано имущество.

Экспертная оценка показала, что утрачены товары на сумму более 8 млн рублей. Случай был признан страховым, и клиенту выплачена компенсация.