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СК "Абсолют Страхование" компенсировала 8,5 млн. за украденные игровые приставки

О том, как игровые консоли украли, и страховку получили

0:40
Страхование

СК "Абсолют Страхование" выплатила возмещение в размере 8,5 млн рублей по страховому случаю, связанному с хищением игровых консолей.

О том, как игровые консоли украли, и страховку получили
Фото: unsplash.com by Marcela Laskoski ponicornio is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Инцидент произошел во время перевозки застрахованного груза из Чехова в Казань. Злоумышленники похитили Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series S. Компания-собственник обратилась в СК "Абсолют Страхование", где было застраховано имущество.

Экспертная оценка показала, что утрачены товары на сумму более 8 млн рублей. Случай был признан страховым, и клиенту выплачена компенсация.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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