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Водный кризис в Краби, Таиланд: необходимость опреснительных установок для спасения курорта

Курорт в Таиланде на грани катастрофы из-за засухи

1:31
Туризм

Известный тайский курорт находится на грани экологической катастрофы из-за засухи и высоких температур. Остров Краби, славящийся своими неизменными пляжами и чистыми водами, столкнулся с серьезным водным кризисом, как сообщает издание thaiger.

Курорт в Таиланде на грани катастрофы из-за засухи
Фото: flickr.com by Visions of Domino is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Саситхорн Киттидракул, исполняющий обязанности президента Ассоциации туризма Краби, предупредил, что устранение дефицита воды должно стать приоритетом для правительства, стремящегося сделать Таиланд мировым туристическим хабом. В противном случае, Краби, где насчитывается более 23 000 гостиничных номеров и продолжается строительство новых объектов, грозит экологическая катастрофа. Он также выразил мнение, что Краби должен принять модель управления водными ресурсами и градостроительства, аналогичную сингапурской, учитывая сходство географических условий, включая создание опреснительных установок и системы повторного использования очищенных сточных вод.

Также стало известно, что из-за жары и засухи страдает континентальная часть Краби. Местные власти пытались использовать воду из резервуаров и вызвать искусственные дожди, но эти меры не принесли успеха из-за критически низкого уровня воды в водохранилищах. Краби активно работает над планом смягчения последствий, начиная с аренды трех мобильных установок для производства воды на краткосрочной основе.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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