Водный кризис в Краби, Таиланд: необходимость опреснительных установок для спасения курорта

Курорт в Таиланде на грани катастрофы из-за засухи

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Известный тайский курорт находится на грани экологической катастрофы из-за засухи и высоких температур. Остров Краби, славящийся своими неизменными пляжами и чистыми водами, столкнулся с серьезным водным кризисом, как сообщает издание thaiger.

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Саситхорн Киттидракул, исполняющий обязанности президента Ассоциации туризма Краби, предупредил, что устранение дефицита воды должно стать приоритетом для правительства, стремящегося сделать Таиланд мировым туристическим хабом. В противном случае, Краби, где насчитывается более 23 000 гостиничных номеров и продолжается строительство новых объектов, грозит экологическая катастрофа. Он также выразил мнение, что Краби должен принять модель управления водными ресурсами и градостроительства, аналогичную сингапурской, учитывая сходство географических условий, включая создание опреснительных установок и системы повторного использования очищенных сточных вод.

Также стало известно, что из-за жары и засухи страдает континентальная часть Краби. Местные власти пытались использовать воду из резервуаров и вызвать искусственные дожди, но эти меры не принесли успеха из-за критически низкого уровня воды в водохранилищах. Краби активно работает над планом смягчения последствий, начиная с аренды трех мобильных установок для производства воды на краткосрочной основе.