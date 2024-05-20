Пошёл за грибами? Оставь сообщение родным — инструктор по выживанию рассказал, как не сгинуть в лесу

Эксперт Дмитрий Алёшкин: заплутали — не суетитесь, спокойно идите вперёд

2:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Инструктор по выживанию в дикой природе Дмитрий Алёшкин объяснил читателям Pravda. Ru как не потеряться в походе за ягодами-грибами и рассказал, что обязательно должно быть в рюкзаке любителей "тихой охоты".

Фото: https://unsplash.com/photos/FAn-NWH8Bzw by https://unsplash.com/@micah_hallahan is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Не надо спичек. Список необходимых в лесу предметов идёт в ногу со временем.

"Мобильный телефон, зарядка, компас. Не уверен, что все будут пользоваться компасом и умеют им пользоваться. А вот мобильный телефон, зарядка к нему, зажигалка, бутылка воды и пара шоколадок нужны",- вот, по мнению Дмитрия Алёшкина, предметы первой необходимости в лесу на экстренный случай.

Увлекательный сбор ягод и грибов может завести туриста в лесные дебри. Если знакомый ориентир исчез, ищем другие.

"Ориентируемся на солнце. Двигаться в одну и ту же сторону хотя бы в течение часа в надежде выйти на тропинку, на лесную дорогу, если вообще не понимаем, где мы находимся. Если мы хотя бы 5-6 км в одну и ту же сторону будем идти в течение часа — на солнце или чтобы солнце светило в спину, идти максимально продолжительное время, то можно выйти на просеку или на лесную дорогу и принять решение, в какую сторону по ней идти. Идти туда, где больше следов от автомобилей и людей", — говорит инструктор.

Эксперт назвал вещи, которые ни в коем случае не помогут, если заблудились, а, только навредят.

"Не надо суетиться, не нужно бегать, тратить силы. Не нужно ночью идти, лучше переночевать. Если вы будете пытаться найти дорогу ночью, потратите больше сил, с нулевым результатом. Надо пытаться по телефону связаться со службой спасения. И самый главный совет — оставьте информацию вашим друзьям, близким, родным. Если собираетесь в серьезный поход, то лучше — в МЧС", — делится ценной информацией собеседник Pravda. Ru.

Заплутали? Побудьте голодными, потерпите жажду, будьте внимательны. Возможно, эти советы помогут сберечь здоровье и жизнь.

"Не ешьте ягоды и грибы, которые вы не знаете. Если не знаете, что это - съедобное, главный принцип — не ешьте. Хочется пить, вы видите источник воды. Видите, что рядом помёт животных, еще что-то, лучше потерпеть. При встрече с другими людьми, особенно в дикой местности, лучше общаться аккуратно", — порекомендовал специалист.

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