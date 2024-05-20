"С перекошенным лицом": Апина ответила на критику своей внешности после пластических операций

Алёна Апина заявила, что прибегла к пластике от нехорошей жизни

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и экс-солистка группы "Комбинация" Алёна Апина в программы "Ты не поверишь!" призналась, что согласилась на пластическую операцию от нехорошей жизни.

Фото: youtube.com by канал Ника Набокова is licensed under public domain

Она вспомнила неприятные слова хейтеров в свой адрес.

"Часто говорят, что я плохо выгляжу, что я с перекошенным лицом. Я какая-то особенно раненая", — поделилась певица.

При этом в настоящее время ее тело стало меняться в лучшую сторону, так как она сделала себе лазерное омоложение и подтянула подбородок, потратив на это 250 тысяч рублей.

Помимо этого артистка старается придерживаться правильного питания.

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