"С перекошенным лицом": Апина ответила на критику своей внешности после пластических операций

Певица и экс-солистка группы "Комбинация" Алёна Апина в программы "Ты не поверишь!" призналась, что согласилась на пластическую операцию от нехорошей жизни.
Она вспомнила неприятные слова хейтеров в свой адрес.
"Часто говорят, что я плохо выгляжу, что я с перекошенным лицом. Я какая-то особенно раненая", — поделилась певица.
При этом в настоящее время ее тело стало меняться в лучшую сторону, так как она сделала себе лазерное омоложение и подтянула подбородок, потратив на это 250 тысяч рублей.
Помимо этого артистка старается придерживаться правильного питания.
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