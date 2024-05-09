Секрет богатого урожая: вот чем нужно подкормить яблоню в мае — деревенская хитрость

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Эффективная подкормка для яблони

1:21
Садоводство

Чтобы был хороший урожай яблок, важны подкормки. В этой статье мы расскажем, как удобрять яблони.

Эффективная подкормка для яблони
Фото: commons.wikimedia.org by Лобачев Владимир is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как правильно удобрять яблони в мае

Внесение удобрений в плодоносящий сад начинается с набуханием почек и началом роста. Для подкормки хорошо подходят комплексные удобрения, которые содержат азот, калий и фосфор.

До того, как яблоня начнет цвести, можно подкормить ее нитроаммофоской. Для удобрения яблони можно использовать органические вещества — торф, перегной, птичий помет, навоз, компост.

Минеральные удобрения — калийные, фосфорные, азотные, комплексные — также хорошо подходят для подкормки деревьев. Кроме того, можно удобрять яблони органо-минеральными удобрениями. В их состав входит комплекс необходимых питательных веществ, микроэлементов и органических веществ.

Во время цветения опытные садоводы рекомендуют использовать удобрения с высоким содержанием азота. Для этой цели хорошо подходит древесная зола.

Для этого один стакан золы заливают кипятком и оставляют на 3-5 дней. Затем разводят раствор в 10 л воды и опрыскивают им растения.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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