Секрет богатого урожая: вот чем нужно подкормить яблоню в мае — деревенская хитрость

Чтобы был хороший урожай яблок, важны подкормки. В этой статье мы расскажем, как удобрять яблони.
Внесение удобрений в плодоносящий сад начинается с набуханием почек и началом роста. Для подкормки хорошо подходят комплексные удобрения, которые содержат азот, калий и фосфор.
До того, как яблоня начнет цвести, можно подкормить ее нитроаммофоской. Для удобрения яблони можно использовать органические вещества — торф, перегной, птичий помет, навоз, компост.
Минеральные удобрения — калийные, фосфорные, азотные, комплексные — также хорошо подходят для подкормки деревьев. Кроме того, можно удобрять яблони органо-минеральными удобрениями. В их состав входит комплекс необходимых питательных веществ, микроэлементов и органических веществ.
Во время цветения опытные садоводы рекомендуют использовать удобрения с высоким содержанием азота. Для этой цели хорошо подходит древесная зола.
Для этого один стакан золы заливают кипятком и оставляют на 3-5 дней. Затем разводят раствор в 10 л воды и опрыскивают им растения.
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